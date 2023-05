Henkelhausen investiert Krefelder bauen Testanlage für Notkühlung

Spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Themen Preis und Zuverlässigkeit der Energieversorgung in den Fokus der Industrie und auch der mittelständischen Wirtschaft sowie der Privathaushalte getreten. Das 1936 gegründete Familienunternehmen Henkelhausen hat den Fokus seiner Geschäftstätigkeit schon vorher auf die Planung und den Bau so genannter Netzersatzanlagen gelegt. Traditionell ist Henkelhausen mit mehr als 270 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland im Bereich Antriebs- und Energietechnik tätig.