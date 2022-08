Spitzenmedizin in Krefeld : Bauchspiegelung – Einblick in den Körper

Krefeld Jede Operation ist ein Einschnitt ins Leben. Eine Bauchspiegelung kommt allerdings mit wenigen und kleinen Schnitten aus. Was man wissen sollte, wenn dieser Eingriff ansteht. Ein Experte des Krefelder Helios gibt Antworten.

Sie steht für den Blick des Mediziners in das Innere des Menschen: die Bauchspiegelung. Mit dieser Methode werden Organe mittels spezieller optischer Instrumente sichtbar gemacht, ohne sie mit einem Bauchschnitt zu eröffnen. Möglich ist dies durch den Einsatz dünner, sondenähnlicher Instrumente, die neben der Darstellung der inneren Organe per Kamera und Videokette sämtliche Möglichkeiten der klassischen Operationen ermöglichen. Bei einer Laparoskopie handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff. Er kommt nicht nur bei Leistenbruch, Gallenblasen- oder Blinddarmentfernungen zum Einsatz, sondern auch bei Krebsoperationen.

Und auch um unklare Beschwerden im Bauch- und Beckenraum abzuklären, wird oft eine Bauchspiegelung genutzt. Ein unmittelbarer Vorteil der Bauchspiegelung ist für jeden sichtbar: Sie bietet eine Alternative zu einem großen Bauchschnitt, der durchaus bis zu 30 Zentimeter lang sein kann. Stattdessen gibt es mehrere kleine Schritte. Dass gerade ältere und geschwächte Menschen, die an Mehrfacherkrankungen leiden, eine schonendere Operation brauchen, davon ist auch Dr. Christoph Wullstein überzeugt. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Helios Klinikum in Krefeld .

In vielen Fällen ist eine Bauchspiegelung möglich, allerdings nicht in allen. Wenn zum Beispiel sehr viele Voroperationen mit Bauchschnitt zu starken Verwachsungen geführt haben, könnte eine Bauchspiegelung zu umständlich sein. Auch schwere Lungenkrankheiten könnten gegen eine Bauchspiegelung sprechen. Denn durch das Gas im Bauch tritt das Zwerchfell höher - Lungenbeschwerden können sich verstärken.

Aber wie funktioniert eine Bauchspiegelung? Durch mehrere kleine Einschnitte werden eine kleine Kamera sowie OP-Instrumente in den Bauch eingeführt. Unter Vollnarkose, versteht sich. Zunächst wird der Bauchraum durch den Bauchnabel mit CO₂-Gas gefüllt, um die Bauchdecke so weit zu heben, dass für den Eingriff genügend Platz ist. Über sogenannte „Schleusen“ – in Fachsprache Trokare genannt – werden spezielle OP-Instrumente in den Bauchraum eingeführt. Den Anfang macht die endoskopische Kamera, die das Bild vom Bauchinneren auf einen Monitor überträgt. Über die Kamera, die sich flexibel steuern lässt, kann der Operierende den Bauchraum untersuchen. Je nach Eingriff kann er oder sie auch weitere Arbeitskanäle von etwa fünf Millimetern Durchmesser für Instrumente anlegen.