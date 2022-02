Tennis : Helios-Hospital Partner der Olaf-Merkel-Stiftung

Krefeld Die Tennis-Talente können auf die Unterstützung des Sportmediziners Martin Wazinski aus dem Uerdinger Krankenhaus bauen. Derzeit erweitert die Stiftung ihr Trainingszentrum am Toeppersee.

Derzeit erweitert die Stiftung ihr Trainingszentrum am Toeppersee zwischen Rumeln-Kaldenhausen und Rheinhausen. Bisher wird dort nur im Winter trainiert. Für das Sommertraining wird jetzt eine ehemalige Tennisanlage wieder renoviert und aufbereitet. Daher ist gerade die Partnerschaft zum Hospital in Uerdingen auch aufgrund der Nähe ein Plus. Derzeit nutzen zwischen 25 bis 30 Kinder und Jugendliche die Talentförderung der Stiftung. „Es ist ideal, dass wir jetzt in der Nähe so kompetente Ansprechpartner haben. Daher freue ich mich sehr über die Partnerschaft“, sagt Olaf Merkel.