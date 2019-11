Kunst und Kultur : Campendonk sollte Reichstag ausmalen

Heinrich Campendonks Entwurfskarton des Wandbildes in Schneidemühl (1929). Foto: Heinrich Campendonk, Entwurfskarton des Wandbildes, Schneidemühl, 1929 Yale University Art Gallery, New Haven/Museum Penzberg

Krefeld Der Krefelder Künstler Heinrich Campendonk hat in der Zeit zwischen den Weltkriegen imposante Wandbilder gemalt. Zwei in der Villa Merländer sind noch erhalten, die meisten aber zerstört. Andere sind erst gar nicht zur Ausführung gelangt – wie die für das Reichstagsgebäude in Berlin.

Der größte Auftrag seiner Künstlerkarriere kam nie zur Ausführung. Der Krefelder Heinrich Campendonk sollte an der Ausmalung des Reichstages in Berlin beteiligt werden. Der Reichskunstwart der Weimarer Republik, Edwin Redslob, hatte ihm vor 90 Jahren in Aussicht gestellt, bei der Ausmalung des geschichtsträchtigen Gemäuers berücksichtigt zu werden. Redlob trat seinerzeit immer wieder für verschiedenste wandmalerische Projekte ein. Was dieses Genre anbetrifft, sollte Campendonk später noch eindrucksvolle Visitenkarten in Krefeld in der Villa Merländer (1925) und in Schneidemühl in einem neu errichteten Regierungsgebäude in der Provinzhauptstadt der Grenzmark Posen-Westpreußen (1929) abliefern.

Über die Wandmalerei Anfang des 20. Jahrhunderts und Campendonks Werk in diesem Kontext referierte die promovierte Kunsthistorikerin Friederike Schuler im Museum Penzberg in Bayern, das über die größte Sammlung von Arbeiten des rheinischen Expressionisten verfügt sich deren wissenschaftlicher Aufarbeitung verschrieben hat. Schnell wurde deutlich, dass über Campendonk hinaus weitere „Krefelder“ eine wichtige Rolle einnehmen – Künstlerkollege und Lehrer Johan Thorn Prikker sowie der später im Bodensee ertrunkene Helmut Macke.

Info Johan Thorn Prikker und Helmuth Macke Campendonks Kollege Helmuth Macke, mit dem er bei Johan Thorn Prikker an der Kunstgewerbeschule Krefeld studiert hatte, gestaltete 1924 mit seiner figurativen Wandmalerei „Der Bau“ oder „die Arbeit“ eine Fläche im Düsseldorfer Rathaus. Johan Thorn Prikker verewigte sich 1923 mit Wandmalereien im Krefelder Kaiser Wilhelm Museum. Sein „Lebenszyklus“ besteht aus den Stationen „Kindheit“, „Jugend“, „Mannenalter“ und „Reifes Alter“.

In der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 war die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der Lehre erstmals gesetzlich verankert. Der Staat wurde mit dem Schutz und der Pflege der Kunst beauftragt. Diese Pflichten oblagen dem Reichskunstwart Edwin Redslob. Trotz beschränktem Handlungsspielraum brachte er einiges auf den Weg.

Heinrich Campendonks Wandgemälde „Harlekin“ in der Villa Merländer in Bockum. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Während Campendonk mit der Ausgestaltung seines Wandgemäldes in Schneidemühl beschäftigt war, besuchte Redslob den gebürtigen Krefelder, um mit ihm auch über einen Auftrag für den Reichstag in Berlin zu sprechen. Details, warum die Verwirklichung ausgeblieben ist, sind nicht bekannt.

Das Campendonk Fresko „Katzen“ entstand im Jahr 1923. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Campendonk war an einer engen Verbindung von Handwerk und Kunst, Kunsthandwerk und freier Kunst interessiert und sah darin bereits 1919 ein zeitgemäße Lösung. Der Krefelder war von Kollegen aus dem Umfeld einer Berliner Galerie zur so genannten Novembergruppe gemeldet worden. In Anlehnung an die Soldaten- und Arbeiterräte wollte sie deutschlandweit Künstlerräte einrichten. Im sinne einer Volksbildungsbewegung sollte Kunst gerade nicht zweckfrei sein, sondern einem öffentlichen oder politischen Zweck dienen. Campendonk bezog Stellung: Er empfahl zunächst allen Kollegen als Grundlage und Absicherung eine handwerkliche Ausbildung zu absolvieren.

Heinrich Campendonk wurde im November 1989 in Krefeld geboren. Foto: KA/Lammertz, Thomas (lamm)

Hinsichtlich der Frage, welche neuen Wege geeignet seien, um das „Volk wieder für das Gesamtkunstwerk aus Architektur, Plastik und Malerei in ihrer Vereinigung zu interessieren, antwortete er: „die kommenden Siedlungen werden die besten Probierplätze sein. Dem Staffelbild lässt sich, wenigsten heute noch nicht, die Existenzberechtigung absprechen, die starke Befruchtung des Kunstgewerbes durch die Malerei nicht leugnen.“

Seit 1924 habe sich Campendonk in seiner eigenen Kunstausübung mehr und mehr der Kunst im öffentlichen Raum mit Schwerpunkten auf Wandmalerei, Bühnenbilder und Fenstergestaltung zugewandt, berichtete Dr. Friederike Schuler in ihrem Vortrag. in dieser Zeit lehrte er an der Folkwangschule (1921) und an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (1926) Flächenkunst und Monumentalmalerei.

Campendonks erste Fresken mit den Titeln „Harlekin“ und „Kazen“ entstanden 1925 in Krefeld in der Villa des Kaufmanns Richard Merländer. „Die beiden Bilder sind die vermutlich einzig erhaltenen Wandbilder Campendonks“, vermutet die Kunsthistorikerin. Mit dem Wandbild in Scheidemühl entstand der erste große öffentliche Auftrag, den der Krefelder infolge eines Wettbewerbs erhalten hatte. Mit dem 5 x 8,35 Meter messenden Wandbild im großen Sitzungssaal sollte der politischen Neuordnung von zehn Jahren zuvor ein markantes Zeichen gesetzt und ein Prestigeobjekt geschaffen werden.

Thorn Prikker Fresken. Foto: Kwm