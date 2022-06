Bildhauer Theo Akkermann und Hans Joachim Albrecht : Der Heimatverein Hüls lädt zum Künstlervergleich

Auf die Ausstellung freuen sich (v.l.) Paul Schumacher und Karl Heussen, Theo Pannen, Michael und Roswita Akkermann, Anngrit und Hans Joachim Albrecht. Foto: Mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Der Heimatverein Hüls präsentiert in seinen jüngst umgebauten Räumen die Skulpturen zweier Künstler des Stadtteils: „Theo Akkermann. Hans Joachim Albrecht. Vom Schaffen zweier Bildhauer in Hüls“ wurde jetzt als erste Wechselausstellung eröffnet.

Der Umbau im vergangenen Jahr machte aus einer Remise einen lichtdurchfluteten Raum mit Sicht bis zum Ende des ummauerten Innenhofs. Durch ein großes gläsernes Portal geht der Blick des Betrachters an mehreren Skulpturen vorbei gleich bis in den hinteren Teil des Gartens auf eine Stahlskulptur. Der 1938 in Ostpreußen geborene Künstler hat die Ausstellung konzipiert und so Akkermanns Arbeiten den eigenen gegenübergestellt. „Hier begegnen sich thematisch Konterstücke“, sagt Albrecht.

Der abstrakte „Kopf KH“ an zentraler Stelle im Innenhof steht dem Haupt des Christus gegenüber (Christuskopf, Modell, Bronze, 1951). Richtete er sonst in dem kleinen Gang zwischen Heimatstuben und Konventkirche seinen Blick nach innen, so sinnt die Bronze nun auf einem proportional angemessenen Sockel im Freien. Zu der abstrakten Bronze „Kopf KH“ berichtet Albrecht, dass ihn dazu der ehemalige Kulturamtschef der Stadt Krefeld inspiriert habe: „Kurt Honnen war Beobachter im Krieg, und auch in seiner Position als Kulturdezernent hat er die Rolle des Beobachters eingenommen.“ Die abschirmende Hand über den Augen hat Albrecht in eine leicht schräge Waagerechte verwandelt.

Info Theo Akkermann, 1907-1982, Krefeld, war Gründungsmitglied der Künstlergruppe 1945. Der Bildhauer baute 1961 sein Wohnhaus mit Atelier in Hüls. Seine Kleinplastiken und großformatigen Arbeiten waren überwiegend für sakrale Räume und Orte bestimmt. Hans Joachim Albrecht wurde 1938 in Ostpreußen geboren und kam 1949 nach Krefeld. Er studierte an der Kunsthochschule Kassel, lehrte an der Werkkunstschule, war erster Dekan im Fachbereich Design und von 1973 bis 2000 Professor an der Fachhochschule Niederrhein. Er wohnt und arbeitet seit 1982 in Hüls. Seine jüngste Publikation „Umrissen – mit offenen Grenzen. Aufzeichnungen zur Vita“ erschien 2021. „Theo Akkermann. Hans Joachim Albrecht. Vom Schaffen zweier Bildhauer in Hüls“ wird noch bis Ende des Jahres zu sehen sein. Immer sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr, Eintritt frei, Konventstr. 13, 47839 Krefeld.

Auch die übrigen Paarungen setzen konkrete und abstrakte Werke zueinander in Bezug. Akkermanns Liebespaar (Bronze, 1944) bezieht sich auf Albrechts „Hockende, aneinandergelehnt, Stahl auf Holz“ von 1990. Die reizende Eva aus Bronze, ohne Jahr, stellt Albrecht mit einem Relief aus schwarzblauem Birnbaum zusammen – konkrete und abstrakte Form kontrastieren ebenso wie das Material, während beide in der Größe harmonieren. Wie Albrecht von der Skizze über die Zeichnung zu seiner Skulptur kommt, kann man an einem Beispiel deutlich erkennen. So bietet die kleine Schau dem Betrachter an, Bezüge herzustellen zwischen zwei verschiedenen künstlerischen Auffassungen, die sich in ihrer Form und auch in der Wahl des Materials unterscheiden.