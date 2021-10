„Heimaterde“ in der Fabrik Heeder: : Realsatire der beklemmenden Art

Krefeld Die Zuschauer werden Zeugen einer Hinrichtung. Das Stück von Muataz Abu Saleh erlebt die Theaterpremiere in Form einer szenisch gestützten Lesung. Fakt nach 50 Minuten: Es gibt kein Happy End.

Die Situation auf fast leerer Bühne in der Fabrik Heeder wäre geeignet, den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren zu lassen: Ein Soldat (Philipp Sommer) mit Gesichtsmaske greift nach einer Schaufel und setzt pantomimisch ein grauenvolles Tötungswerk in Gang. Er hat Befehl, eine gefangene Frau (Katharina Kurschat) lebendig zu begraben. Dass beide in dieser Grenzlage, irgendwo im Nahen Osten, meist an beleuchteten Pulten stehen, auf denen ihre Sprechtexte ausliegen, macht das Erlebnis indes verträglicher. Das ist verstörend und befremdlich, aber die zur Realsatire mit grotesken und absurden Zügen ausgeformten Dialoge des syrischen Autors Muataz Abu Saleh nehmen dem gruseligen Set teilweise seinen Schrecken. So hat Ausstatterin Milena Keller in Salehs „Heimaterde“ weder ein Erdloch noch entsprechendes Grabungsmaterial auf die Bühne geschafft, noch werden Angstschreie oder Erstickungslaute der dem Tod Geweihten dramatisiert. Statt dessen philosophiert die Frau über kriegsbedingte Gewalt und deren Zwänge: „Dass man seinen eigenen Mörder schön finden kann“, stellt sie im letzten Bild verblüfft fest. Es ist die Antwort auf ihre Frage: „Was ist das Schönste am Leben?“