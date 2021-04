Germanische Tempelanlage : Krefelder Heiligtum in Elfrath soll aufgewertet werden

Krefeld Eingerahmt werden soll das Heiligtum von Elfrath von einer Streuobstwiese, die daran erinnern soll, dass die Zubereitung von Speisen ein Hauptbestandteil der Tempelanlage war.

Die Politiker von SPD und den Grünen wollen den Krefelder Stadtteil Elfrath bekannter machen. Das „Heiligtum von Elfrath“ solle den Stadtteil wieder mehr in den Fokus der Seidenstadt rücken. Das Heiligtum sei eine germanische Tempelanlage, die im ersten nachchristlichen Jahrhundert gebaut wurde. Sie sei allerdings bereits in römischen Zeiten so verwüstet worden, dass es später schwerfiel, die Überreste als Heiligtum zu identifizieren, teilten die beiden Ratsfraktionen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.