2,5 Kilometer Hecken im Bestand bedroht Hecken-Frevel – was die Stadt dazu sagt

Der Hülser Handwerksmeister Florian Effertz hat lange auf eine Antwort von der Stadtverwaltung warten müssen. Der Inhaber einer Zaun-Firma sorgt sich um den Fortbestand von 2,5 Kilometer Hecken in Hüls am Königspark (wir berichteten). Im Januar trug er seine Befürchtungen und seine Vorschläge in der Einwohnerfragestunde der Bezirksvertretung Hüls vor. Bezirksvorsteher Thorsten Hansen (Die Grünen) berichtete auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Fachverwaltung der Stadt Krefeld in der kommenden Sitzung am Donnerstag, 28. September, in der Sitzung im Heinrich-Joeppen-Haus am Herrenweg einen Sachstandsbericht liefern werde.