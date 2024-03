Mehr als 200.000 Fälle pro Jahr Immer mehr Hautkrebsfälle - das rät ein Krefelder Experte

Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 200.000 Menschen an weißem oder schwarzem Hautkrebs. Dies geht aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des Robert Koch Instituts (RKI) hervor. Auch in Krefeld steigen die Zahlen kontinuierlich. Einer, der täglich mit betroffenen Patienten zu tun hat, ist Professor Dr. med. Chalid Assaf, Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Leiter des Onkolgischen Zentrums am Helios. Er weiß: Neben fehlendem Sonnenschutz und zu viel Sonnenstrahlung ist ein zentrales Problem die mangelnde Kontrolle aus Angst vor einer Diagnose.