Haushaltsentwurf für Krefeld für 2024/ 2025 Stadt Krefeld meldet Rekord bei Steuereinnahmen

Stunde des Kämmerers: Ulrich Cyprian hat am Mittwochabend den Haushaltsentwurf für die Jahre 2024 und 2025 in den Rat eingebracht. Der Entwurf wird nun in den Fraktionen diskutiert. Geplant ist, den Haushalt in der Ratssitzung am 2. Mai 2024 zu verabschieden.

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)