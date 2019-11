Stadtentwicklung und Klimaschutz : Haus & Grund: Wie Politik Investoren verschreckt

Krefeld Das Quartier Wallhöfe in der City soll 84 neue Wohnungen aufnehmen. Ein Krefelder Projektentwickler investiert 23 Millionen Euro in das moderne Vorhaben. Jetzt fordern die Grünen eine Simulation der Auswirkung aufs Stadtklima. Das bringt Haus & Grund auf die Palme.

Wichtiges Leuchtturmprojekt für die Krefelder Innenstadt, so nennt Michael Heß, Geschäftsführer von Haus & Grund, das Bauvorhaben Wallhöfe auf einer Freifläche im Blockinneren zwischen Dreikönigenstraße, Westwall sowie Linden- und Hubertusstraße. Ein Krefelder Projektentwickler wolle 23 Millionen Euro in einen modernen Wohnkomplex investieren, habe Jahre geplant, alles abgestimmt, 14 Gutachten vorgelegt und bekomme kurz vor dem Ziel neue Hürden in den Weg gestellt. So verschrecke die Politik wichtige Investoren für die Stadtentwicklung insbesondere in der City, erklärte Heß – und das Ganze „offenbar nur um das eigene Wahlvolk bei Laune zu halten“. Das sei keine verantwortliche Politik, die Krefeld und die Innenstadt voranbringe.

Die Grünen hatten im Planungsausschuss beantragt, dass der Investor eine Klimasimulation in Auftrag geben soll, um die Auswirkungen des Bauprojekts auf das Mikroklima darzustellen. Die Grünen halten das dreigeschossige Bauvorhaben mit 84 Wohnungen, zu dem auch ein Ersatzgebäude für eine Kindertagesstätte gehört, für zu dicht, zu massiv und problematisch, da es kaum Rücksicht auf Freiflächen, Bäume und Mikroklima nehme.

Info Investor erwartet für die City Nachahmereffekte Projektentwickler Jörg E. Weitzel verspricht sich starke Nachahmungseffekte durch die künftig deutlich erhöhte Attraktivität des Wohnstandorts. „Wir sind davon überzeugt, dass Eigentümer nach und nach beginnen werden, ihre Wohnungen zu sanieren - und zwar auch energetisch.“

Die Pauschalität des Antrags lasse den Verdacht aufkommen, dass es sich dabei um „reines Wahlkampfgetöse“ handele, sagte Heß, der mit Haus & Grund rund 5200 Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer vertritt. Mit keinem Wort werde erwähnt, welche Parameter eine Klimasimulation beinhalten müsse. Außerdem sei unklar, warum sie nur in der Innenstadt erfolgen solle. „Ein solcher Antrag ist nicht weit von einem nach Artikel 19 des Grundgesetzes verbotenen Einzelfallgesetz entfernt“, erklärte der Jurist Heß.

Jörg E. Weitzel, Inhaber und Geschäftsführer von Küppers Living, möchte soweit nicht gehen. Stattdessen listet er die Punkte auf, die nach seiner Meinung in der Lage sind, die Kritik der Grünen zu entkräften. „Das geplante Quartier Wallhöfe in der Krefelder Innenstadt macht auch aus ökologischer Sicht Sinn“, betonte er. Eine so genannte Klimasimulation zur Ermittlung möglicher Auswirkungen auf das Mikroklima hält Weitzel für entbehrlich. Bereits durchgeführte Gutachten belegten, dass mit diesem Neubauvorhaben eine insgesamt umwelt-, klima-, sozial- und gesundheitsverträgliche Stadtentwicklung betrieben werde. „Mit dem Quartier Wallhöfe schaffen wir nicht nur nachgefragten zeitgemäßen Neubau-Wohnraum und erhöhen so die Attraktivität der Krefelder Innenstadt. Weil wir im Rahmen der Planungen von Anfang an wesentliche Aspekte bezüglich Klimaschutz, Energieeffizienz und zukunftsgerichteter Mobilität berücksichtigt haben, wird das Quartier auch eine Vorbildfunktion für das gesamte Südviertel und die weitere Entwicklung der Innenstadt einnehmen.“

