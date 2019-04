Kunstmuseen Krefeld : Museum wird zum digitalen Fabrikations-Labor

Krefeld Unter dem Titel „Fab Lab“ können Besucher im Haus Esters am Wochenende Dinge dreidimensional ausdrucken.

Für manche sind sie Vorboten der nächsten industriellen Revolution, für viele, viele andere unvorstellbar futuristisch. Eines sind sie nicht mehr: Zukunftsmusik: 3D-Drucker und Scanner, Laser- und Vinylschneidemaschinen, die nahezu jeden Gegenstand herstellen, wenn man die Geräte entsprechend programmiert. Das geschieht in sogenannten Fab Labs, den Fabrikations-Laboren, in denen mit neuesten Techniken experimentiert wird. „Fab Labs sind Werkstätten, die auf digitale Fabrikation spezialisiert sind“, erklärt die Expertin, Diplom-Designerin Aleksandra Konopek. In der Reihe „Anders wohnen“ verwandelt sich das Haus Esters am Wochenende, 13. und 14. April, in ein Fab Lab, in dem Besucher in die neueste Technik Einblick nehmen und selbst gestalten können