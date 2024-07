Haus der Seidenkultur Hansgeorg Hauser legt den Vorsitz nieder

Ilka Wonschik studierte Kunstgeschichte, Archäologie sowie Ur- und Frühgeschichte in Würzburg, Köln und Bonn. Nach diversen Tätigkeiten in Werbeagenturen, Museen und Galerien promovierte sie im Jahre 2000 an der Universität zu Bonn zum Dr. phil. im Fachbereich Kunstgeschichte. „Eine ausführliche Vorstellung der neuen Museumsleiterin nimmt das HdS im Umfeld der anstehenden Neuwahlen vor“, sagt Museumssprecher Dieter Brenner.