Razzia in Krefeld und Kreis Viersen : Hauptzollamt Krefeld schließt Gaststätte wegen Schwarzarbeit

Krefeld Fünf Albaner arbeiteten laut Zoll illegal in der Lokalität. Der Inhaber beschäftigte außerdem zwei weitere Arbeitnehmer, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren.

Beamte des Hauptzollamts Krefeld haben Betriebe aus der Gastronomie, des Bau- und des Taxi-Gewerbes wegen des Verdachts der Schwarzarbeit in Krefeld, Nettetal und dem Kreis Viersen überprüft und zahlreiche Verstöße festgestellt. Eine Gaststätte wurde behördlich geschlossen. Sieben illegale Personen aus Albanien wurden angetroffen, bei denen weder eine Aufenthalts-, noch Arbeitserlaubnis vorlag. Die Männer wurden zur weiteren Klärung an das zuständige Ausländeramt übergeben. Insgesamt fünf der sieben illegalen Albaner waren in einer Lokalität beschäftigt. Der Inhaber dieser Lokalität beschäftigte außerdem zwei weitere Arbeitnehmer, die noch nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Gegen den Inhaber wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Meldeverstöße sowie der illegalen Beschäftigung von Ausländern eingeleitet. Da dem Inhaber für den Küchenbereich kein Personal mehr zur Verfügung stand, musste die Gaststätte noch am Abend geschlossen werden. Von den vier geprüften Gastronomiebetrieben waren lediglich zwei ohne Beanstandungen.