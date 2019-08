Hauptbahnhof Krefeld : Nach jahrelangem Stillstand: Arbeiten an Gleis 1 sollen im Herbst weitergehen

Im Herbst will die Deutsche Bahn die Arbeiten am Gleis 1 im Hauptbahnhof wieder aufnehmen. Foto: Marcel Mack

Krefeld Er ist mit rund 22.000 Reisenden täglich Dreh- und Angelpunkt der Seidenstadt. Der Krefelder Hauptbahnhof – eröffnet 1847 – sollte fit für die Zukunft gemacht werden. Nicht abgeschlossen ist noch immer die Sanierung des Bahnsteiges 1.

Frank Meyer verkündete 2015, damals Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters: „Auch auf Gleis 1 werden die Arbeiten Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.“ Geschehen ist in den vergangenen Jahren augenscheinlich nicht all zu viel. Zahlreiche Absperrungen schränken den Platz für Bahnnutzer ein. Damit soll bald Schluss sein, teilt ein Sprecher der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Uns ist das Ärgernis am Krefelder Hauptbahnhof durchaus bewusst, und deshalb sind wir umso glücklicher, dass die Bauarbeiten an Gleis 1 im Herbst dieses Jahres weitergehen und dann auch zeitnah abgeschlossen werden“. Grund für die jahrelange Verzögerung sei unter anderem die notwendig gewordenen Untersuchungen der Bodenbeschaffenheit gewesen. Das Ergebnis liege jetzt vor.