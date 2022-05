Erste Arbeiten in Krefeld gestartet : So geht es mit der Sanierung des Stadtwaldhauses weiter

Krefeld Ab sofort gibt es erste Maßnahmen zur Sanierung des Stadtwaldhauses in Krefeld. Die Grundsanierung soll 2024 starten. Die Gastronomie läuft weiter.

Am Elfrather See

Um den Gastronomiebetrieb so wenig wie möglich zu stören, sollen die anschließenden Sanierungsmaßnahmen in enger Absprache mit dem Pächter in Abschnitten erfolgen. Aktuell wird das Vergabeverfahren vorbereitet und anschließend die Ausschreibung eines Generalplaners veröffentlicht. In 2023 soll der Generalplaner bestimmt und die Planung aufgenommen werden. Ein abschließender Beschluss zur Umsetzung der Sanierung soll Ende 2023 im Betriebsausschuss getroffen werden. Im Jahr 2024 werden weitere Aufträge vergeben, so dass voraussichtlich im September 2024 mit der ersten Bauphase, die rund ein Jahr dauern soll, begonnen werden kann. Bis zum dritten Quartal 2026 ist geplant, auch die zweite Bauphase abzuschließen und bis zum Ende des Jahres das Gesamtprojekt fertigzustellen.