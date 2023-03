Vox-Sendung „Harte Hunde“ Krefelder baut gefoltertem Hund Bim neue Pfoten

Er ist erst zwei Jahre alt, doch was der kleine Terriermischling Bim bereits hinter sich hat, ist unfassbar. In der Ukraine haben Tierquäler dem Hund alle vier Pfoten, seinen Schwanz und einen Teil des Ohres abgehackt. Das alles sei über einen Zeitraum von mehreren Tagen geschehen, wie der Kranenburger Tierretter Ralf Seeger in dem Vox-Format „Harte Hunde“ berichtet. Er fand Bim in der Ukraine und nahm ihn mit nach Deutschland, wo ihm ein neues Leben geschenkt wurde – auch dank Maximilian Philippas. Der Krefelder war es, der dem Rüden Prothesen anfertigte, mit denen er fortan durch sein neues Leben laufen soll.