Gastspiel im Theater Krefeld „Wagner zu dritt“ mit Harald Schmidt im Theater

Mit Klaus Florian Vogt hat Harald Schmidt einen exzellenten Partner an seiner Seite. Kaum ein Tenor hat so viele Wagner-Partien interpretiert wie Vogt. 2002 sang er am Theater Erfurt erstmals den Lohengrin und ist seither in dieser Partie weltweit so erfolgreich wie kein anderer Sänger. Mit Parsifal, Siegmund, Walther von Stolzing („Die Meistersinger von Nürnberg“) und Tannhäuser gastiert er ebenfalls in allen großen Opernhäusern, und 2023 und 2024 fügte er seinem Wagner-Repertoire mit Siegfried („Siegfried“ und „Götterdämmerung“) und Tristan drei weitere Mammut-Partien hinzu. Klaus Florian Vogt hat viel zu sagen zu den Helden Richard Wagners – und endlich fragt ihn mal jemand.