Kunst in Krefeld : Künstler zeigen die Schönheit von Papier

Willy Heyer (l.) und Hansjörg Krehl vor Heyers Bildcollagen. Schwarze Farbe hat er auf Papier gesprayt, die Blätter dann zerschnitten und neu zusammengesetzt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sie arbeiten mit unterschiedlichen Techniken und Materialien, aber sie sind vereint in ihrer Leidenschaft für Papier. Die Ausstellung mit Werken von Hansjörg Krehl, Christoph Heek und Willy Heyer ist im Kunstspektrum zu sehen.

Darf Kunst schön sein? Diese Frage stellen drei Mitglieder der Gemeinschaft Krefelder Künstler in den Raum. „Es gab eine Zeit, da durfte sie es nicht, wenn sie ernst genommen werden wollte: Kunst muss kritisch sein. Ja, aber ich verwehre mich dem Dogma“, sagt Hansjörg Krehl. Gemeinsam mit Christoph Heek und Willy Heyer hat er die Räume des Kunst-Spektrums an der St.-Anton-Straße mit Gegenbeweisen gefüllt und mit dem Titel „Es wird ja wohl noch schön sein dürfen...“ überschrieben. Heute um 20 Uhr wird die Ausstellung eröffnet.

Ja, sie ist schön – auf eine stille, unaufgeregte Weise. Obwohl jeder der drei Künstler eine eigene Handschrift hat, eine andere Technik und andere Materialien einsetzt, eint sie die Liebe zum Werkstoff Papier. Und die Lust, den Betrachter auf Spurensuche durch die Bilder zu locken. Denn alle pflegen die Abstraktion, haben Spaß daran, wenn ihnen die unterschiedlichsten Deutungen ihrer Motive angeboten werden.

Info Vernissage mit Gedichten zur Kunst Ausstellung „Es wird ja wohl noch schön sein dürfen...“ im Kunst-Spektrum der GKKK (Gemeinschaft Krefelder Künstler), St.-Anton-Straße 90. Vernissage 22. März, 20 Uhr. Marcell Feldberg wird Gedichte zur Kunst „Aus dem Archiv der Bilder“ vortragen, Marina Kirchhofer (Zither) spielt Musik des Barock Besichtigung bis 13. April, mo und do, 16 - 20 Uhr, sa, 11 - 14 Uhr.

„Ich bin Papierfetischist“, sagt Heyer. Der 61-Jährige ist gelernter Drucker, als Künstler Autodidakt. Seit 1988 stellt er regelmäßig aus. Er arbeitet mit Papieren, die er findet. Am liebsten sind ihm solche in erdig-warmen Chamois-Tönen. Mit dem Pinsel bringt er Druckerfarbe auf alte Lithosteine und legt das Papier auf, damit es die Farbe annimmt. So entsteht ein Druck, den Heyer anschließend zerschneidet und zerreißt. Die Fragmente fügt er als Collagen zusammen, setzt sie aneinander, übereinander, schafft Abgrenzungen und Verbindungen. „Gegensätze sind mir wichtig: Der Weg, das Beobachten, Dinge sehen, an einem Ort ankommen.“ Ihm kommt es nicht darauf an, dass seine Arbeiten entschlüsselt werden. Aber die Ausrisse aus Rechnungen, Dokumenten und Büchern verführen dazu, sie entziffern zu wollen. Doch der Künstler verhindert das mit klug gewählten Ausschnitten.

Ähnlich hält es Krehl, der auf Fundpapieren abstrakte Szenerien schafft. Manche lassen Bäume erkennen, schreiben sich in der Fantasie fort zu Landschaften. Krehl ist amüsiert: „Andere sehen darin Schlüssel.“ Oder Flaschenöffner. Der 64-Jährige hat Kunst und Germanistik an der PH Freiburg studiert. Zwei Fächer, die seine Liebe zum Papier stützen. So ist das Material der Hauptakteur auf seinen Bildern, die er minimalistisch baut. „In der Einfachheit liegt die Schönheit. Ich mag die Leichtigkeit, das „Wenig““, sagt er. In seinen Holmer Blättern, die nach Impressionen von der Ostseeküste entstanden sind, ist Krehls „Wenig“ die Eisbergspitze von vielen Deutungsmöglichkeiten.

Dritter im Bunde ist Christoph Heek. Mit seiner Aussage „Der Zeichner denkt, der Betrachter nimmt Ergebnisse hin und bleibt mitunter hängen“ ergänzt er den Kreis der Papier-Poeten. Schwarze Tusche und helles Papier sind die Grundlage für informelle Zeichnungen, die er friesartig oder als Bilderwand anordnet. In zwei Arbeiten bricht ein zusätzlicher Rot-Ton den Gleichklang von Schwarz und Weiß auf – Anlass die Verbindung unter den Blättern, die jedes für sich stehen, aber auch zusammen gelesen werden können, noch einmal neu zu hinterfragen. Heek ist ausgebildeter Facharzt für Anästhesie. Erst mit 39 Jahren entschloss er sich zum Kunststudium in Arnheim. Er wollte sich auch räumlich von Beuys abgrenzen. Denn der gebürtige Kranenburger wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Der Kontakt zu den van der Grintens und Schloss Moyland war eng.