Hans Joachim Hofer : Mr. Oppum tritt bei der DJK ab

Hans-Joachim Hofer mit der neuen Vorsitzenden Tessa Küpper. Sie hat vorgeschlagen, ihren Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach 22 Jahren als Vorsitzender der DJK Germania Oppum hört Hans-Joachim Hofer auf. Er soll Ehrenvorsitzender werden.

Seit 22 Jahren war Hans-Joachim Hofer Vorsitzender der DJK Germania Oppum. Seit er im Jahr 1984 zum Verein wechselte – übrigens von Lokalrivale TV Oppum, was seinerzeit einer Rebellion gleichkam –, war der heute 65-Jährige dauerhaft im Vorstand der DJK aktiv. Doch damit erschöpfte sich sein Engagement nicht, er war zu Beginn des neuen Jahrtausends auch viele Jahre Jugendtrainer. „Das hat er, wie alles, was er anpackt, mit großem Herzblut betrieben, und wenn Jungs nicht zum Training kamen, ist er durchs Dorf gefahren und hat sie eingesammelt“, erzählt seine Nachfolgerin als Vereinsvorsitzende, Tessa Küpper.

Sie war bereits jahrelang als zweite Vorsitzende Hofers rechte Hand. „Insofern war es irgendwie eine logische Wahl, dass ich ihn nun beerbe. Trotzdem habe ich, das muss ich sagen, einen Heidenrespekt vor der Aufgabe“, sagt die neue Vereinsvorsitzende. Am Freitagabend wurde sie bei der Hauptversammlung der DJK erwartungsgemäß einstimmig gewählt.

Info DJK Germanias neuer Ehrenvorsitzender

Der Respekt vor Hofers Erbe ist verständlich. Zum 75-jährigen Vereinsjubiläum 1997 organisierte Hofer, der bei der Stadt angestellt ist, ein Rock- und Oldiefestival. „Das kam damals so gut an, dass das eigentlich als einmalige Sache geplante Event seitdem jedes Jahr im Kalender steht und wir immer mehr Besucher bekamen. Mittlerweile reden wir von rund 2000 Menschen“, erzählt Küpper. Auch das Osterfeuer des Ortes, das der Verein gemeinsam mit Freiwilliger Feuerwehr und Schützen organisiert, geht auf Hofer zurück. „Jochen hat im Verein einen Geist verbreitet, dass wir mit der DJK für Oppum da sind. Das lebt er jeden Tag vor und hat fast überall die Finger drin. Wer Hilfe braucht, egal, ob in der DJK, im Schützenverein, wo er ebenfalls Vorsitzender ist, oder bei anderen Oppumer Themen, er ist immer bereit, mit anzupacken. Insofern ist er nicht nur Mr. DJK, sondern ein Stück weit Mr. Oppum“, sagt Küpper.

Nun aber ist es an der Zeit, etwas kürzerzutreten. „Er geht nun bald in Rente und hat gesagt, er will sich zurückziehen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er wirklich weniger macht. Ich habe ihn auch gefragt: ‚Was willst du denn dann den ganzen Tag machen? Dann bist Du ja nur bei Deiner Frau, was soll die denn mit Dir anfangen?’“, erzählt Küpper lachend.

Hofers Frau Dorothea habe ihn stets unterstützt. „Er hat Dinge angestoßen, sie war immer da und hat geholfen. Ob Brötchen schmieren, bei Auf- oder Abbau helfen oder ähnlichen Tätigkeiten, auch sie war immer dabei. Auch sie ist ein ganz wichtiger Teil des Vereins“, erzählt die neue Vorsitzende.

Und auch die Kooperation mit dem Lokalrivalen TV hätte sich ohne den ehemaligen TVO-Spieler als Bindeglied zwischen den Vereinen wohl schwieriger gestaltet. Heute arbeiten beide Vereine gerade im Jugendbereich Hand in Hand und wollen Jugendlichen vor allem den Handballsport näher bringen.

Und so war die erste Amtshandlung der neuen Vorsitzenden nach ihrer Wahl, ihren Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden vorzuschlagen. Dieser Vorschlag wurde von den Mitgliedern selbstredend begeistert aufgenommen. Auch eine zusätzliche Ehrung für seine Verdienste wird dem scheidenden DJK-Macher zuteil. „Es war gar nicht so einfach, da etwas zu finden. Denn er ist schon so oft geehrt worden, dass ich lange gar nicht wusste, was ich noch machen kann. Aber gemeinsam mit dem Bistum Aachen, zu dem der Verein gehört, waren wir dann doch erfolgreich“, sagt Küpper. Die Ehrung erfolgt aus terminlichen Gründen allerdings bei der Saisonabschlussfeier.