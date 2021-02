Innenstadt in Krefeld : Handel will City für Neustart herausputzen

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 6 Bilder Krefelder Handel will City für Neustart herausputzen

Krefeld Raus aus der Lethargie des Lockdowns: Das ist der Appell von Christoph Borgmann und Steffen Sommer an die Akteure der Innenstadt. Schaufenster und Fassaden sollen einladend hergerichtet werden.

Es geht wie so oft in der Wirtschaft auch um Psychologie: Corona und der Lockdown liegen wie Mehltau über der Innenstadt, hier und da ist in den Schaufenstern noch Weihnachtsdekoration zu finden, und auch wenn Maria Lichtmess am 2.Februar das Ende der Weihnachtszeit ist: Manches Schaufenster wirkt, als läge es im Winterschlaf. Das möchten Christoph Borgmann, Chef der Werbegemeinschaft, und Steffen Sommer von der Bäckerei Sommer ändern: Sie rufen die Innenstadtakteure dazu auf, Schaufenster und Fassaden für den Neustart herzurichten und so viel wie möglich positive Signale zu setzen. „Wir laden Händler, Gastronomen, Dienstleister und auch die Stadtverwaltung ein, den Neustart nach Corona mit vorzubereiten“, sagt Borgmann.

„Wir haben alle eine gewisse Routine im Umgang mit der Pandemie entwickelt“, erläutert er weiter, „dabei stelle ich in meinem Umfeld fest, dass es eine große Vorfreude auf das ganz normale Leben gibt, mit Shoppen, Kaffee trinken, Freunde treffen, weil doch das Gefühl da ist, dass Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.“ Sein Mit-Initiator Steffen Sommer umschreibt das so: „Einige von uns“, sagt er mit Blick auf Händlerkollegen, „liegen noch im Dornröschenschlaf“; er möchte, dass ein Ruck durch die Händlerschaft geht und die Lebendigkeit der Nach-Corona-Zeit schon jetzt spürbar wird. Es geht darum, Zuversicht zu verbreiten und praktisch zu handeln: An Immobilienbesitzer geht der Appell, Fassaden in Ordnung zu bringen; es geht um Sauberkeit der Gebäude und des Umfeldes, es geht um den Zustand der Schaufenster, „stimmt die Dekoration, gibt es Blumenschmuck, ist das Gesamtbild hell, farbig und freundlich?“, fragt Sommer. Es gehe auch darum, sagt Sommer, Kunden zu signalisieren: „In Krefeld passiert etwas, wir freuen uns auf den Neustart und auf unsere Kunden.“ Wie man die Zeit im Lockdown nutzen kann, das eigene Unternehmen zu pflegen, berichtet David Reiners von Feinkost Franken. „Wir nutzen die Zeit, den Boden aufzubereiten, die Tische für die Gastronomie abzschleifen und die Fassaden aufzuarbeiten“, berichtet er.

Info Ideen, Wünsche, Anregungen Die Initiative um Christoph Borgmann und Steffen Sommer ruft Handler, Gastronomen und Dienstleister auf, Ideen und Anregungen mitzuteilen. Auch Kunden und Bürger sind eingeladen, ihre Wünsche und Ideen für den Neustart weiterzugeben. Mitteilungen können gerichtet werden an info@werbegemeinschaft-kr.de

Handlungsbedarf sieht auch Lutz Gottschalk von Vivaoptic. „Fachleute sehen sofort, ob eine Laden gut geführt ist oder nicht“, sagt er. Der Lockdown, das wird bei ihm deutlich, darf keine Ausrede sein, die Präsentation eines Geschäfts, insbesondere die Schaufenstergestaltung, zu vernachlässigen. Ein Händler, so führt Gottschalk aus, habe erst dann seine Hausaufgaben gemacht, wenn er „cross marketing“ im Griff habe, also den stationären Handel mit einem soliden Online-Auftritt verbinde.

Der Lockdown hat die Online-Thematik bei den Unternehmen auch vorangetrieben, teils zur eigenen Überraschung. Davon berichtet Sandra Lemke von „Lechner und Hayn“. Ihr hat Corona die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Ranzenmesse verhagelt, die im Schnitt von 1500 Besuchern innerhalb von fünf Stunden bestens besucht worden war. Lemke hat dazu ein Online-Angebot gestrickt und Buchungen mit Videoberatung angeboten. „Ohne jede Werbung haben wir aus dem Stand 270 Buchungen verzeichnet; das spricht dafür, wie sehr sich die Leute danach sehnen ’rauszukommen.“ Sie habe auch die sozialen Netzwerke als Kommunikationsplattform neu zu schätzen gelernt. Unterm Strich war sie überrascht, wie gut der Digitalauftritt funkioniert habe – für sie ein Ansporn, das von Vivaoptic-Chef Gottschalk genannte „cross marketing“ auch über Corona hinaus weiterzuverfolgen. Borgmann berichtet von der Galeria Kaufhof, die entschlossen ihr Online-Angebot in den Vordergrund gestellt und in Schaufenstern und Prospekten dafür geworben habe – mit Erfolg; Borgmann will das zum Anlass nehmen, selbst verstärkt zu werben.