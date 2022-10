So feiert Krefeld Halloween : Die Top Halloween-Partys 2022 in Krefeld

Die Top Halloween-Partys 2022 in Krefeld

So feiert Krefeld Halloween

Krefeld Gruselige Kürbisgesichter, Spinnweben und jede Menge Kunstblut – der Herbst ist da und damit auch die schaurige Halloween-Saison. Hier erfahren Sie, wo man Sie am 31.10.2022 in Krefeld das Fürchten lehrt.

Café Konkurs Im Café Konkurs läuft es den Gästen ab 19 Uhr eiskalt den Rücken runter. Die Party startet mit einer Happy Hour, leckerem Essen und weiteren Specials. Um Anmeldung wird bis zum 24. Oktober gebeten unter: café.konkurs@web.de oder 02151 975 06 67 oder direkt vor Ort an der Theke.

Rennbahn Auch auf der Krefelder Rennbahn wird es schaurig. Die größte Halloween-Party Krefelds ist nichts für schwache Nerven. Mit vier Tanzbereichen, einer Cocktailbar und einem Gruselpark im Außenbereich ist für jeden Zombie und jede Hexe etwas dabei. Auch für die Anreise ist mit einem kostenfreien Shuttlebus gesorgt. Es gilt die 3G-Regel, wobei der Schnelltest nicht älter als sechs Stunden sein darf. Einlass ist ab 20 Uhr und 21 Jahren. Tickets kosten im Vorverkauf 15 € und an der Abendkasse 18 €. Infos zum Shuttlebus und den Vorverkaufsstellen gibt es unter: www.krefelder-rennbahn.de.

Kulturfabrik Gruseln hoch zwei heißt es in der Kulturfabrik. Hier stehen gleich zwei schaurig-schöne Abende an. Der „Freaky Circus“ beginnt am Sonntag und Montag jeweils um 22 Uhr. Karten kosten 15 €. Es gilt die 3G-Regel mit maximal 48 Stunden altem PCR-Test oder einem sechs Stunden alten Schnelltest. Weitere Infos gibt es unter www.kulturfabrik-krefeld.de.