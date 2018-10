Krefelder Rennbahn



Am 31. Oktober steigt auf der Krefelder Rennbahn an der Rennbahn 4 wieder eine Halloween-Party. Man sei auf die Ankunft von dunklen Hexen, bösen Geistern und Vampiren bestens vorbereitet, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse. Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus zur Rennbahn. Weitere Infos, auch zu den Vorverkaufsstellen gibt es auf www.krefelder-rennbahn.de.