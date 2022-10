Kulturfabrik

Gruseln hoch zwei heißt es in der Kulturfabrik. Hier stehen gleich zwei schaurig-schöne Abende an. Der „Freaky Circus“ beginnt am Sonntag und Montag jeweils um 22 Uhr. Karten kosten 15 €. Es gilt die 3G-Regel mit maximal 48 Stunden altem PCR-Test oder einem sechs Stunden alten Schnelltest. Weitere Infos gibt es unter www.kulturfabrik-krefeld.de.