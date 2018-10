Halbnackter Raser aus Krefeld in Oberhausen festgenommen

Krefeld 40-jähriger Krefelder sitzt in Untersuchungshaft: Er hatte im gestohlenen Auto eine Waffe dabei.

Ein 40-jähriger Krefelder sorgte in Oberhausen für Aufregung. Der vorbestrafte Drogensüchtige war nicht nur halbnackt am Steuer in einen gestohlenen Auto unterwegs, er hatte auch noch eine Schusswaffe dabei. Die versetzte die Beamten im Ruhrgebiet sofort in Alarmstimmung. Der Krefelder sitzt auf Anordnung eines Richters seit Mittwoch in Untersuchungshaft.