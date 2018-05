Krefeld: Hagelsturm zerstört Gartencenter

Krefeld Hagelkörner so groß wie Golfbälle zerstörten innerhalb von 15 Minuten die komplette Blumenausstellung des Pflanzenhandels "Der blühende Garten" von Corinna und Jürgen Schumacher. Auch das Dach der Verkaufshalle ist durchlöchert wie Schweizer Käse. Totalverlust attestierte die Versicherung. Drei Straßen weiter war von dem Unwetter am Mittwoch nichts zu spüren.

Der Schock ist verarbeitet: Gestern machte sich im Gartencenter an der Nieper Straße 161 bei den Inhabern Corinna und Jürgen Schumacher wieder Zuversicht breit. Dank der Hilfe der Angestellten, der Eltern beziehungsweise Schwiegereltern Ulla und Wolfgang Schulz sowie von Freunden und Nachbarn sind die gröbsten Spuren des Hagelsturms vom Mittwoch beseitigt. Golfballgroße Eisklumpen haben die komplette Blumenausstellung innerhalb weniger Minuten vernichtet.

Die Glasdächer der Gewächshäuser, die nach einem ähnlichen Sturm vor zehn Jahren erneuert wurden, hielten der Wucht des Niederschlags stand. Nicht so das mit Kunststoffplatten gedeckte Dach der Verkaufshalle. Wie Gewehrschüsse durchschlugen die Hagelkörner die Eindeckung. Das Dach sieht aus wie Schweizer Käse. Vier Stunden lang waren drei Männer am Mittwoch nach dem in Krefeld örtlich sehr beschränkten Unwetter damit beschäftigt, die Eismassen aus der Vertiefung zwischen zwei Dächern zu entfernen.