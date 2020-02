Wirtschaft in Krefeld : Hafen steigert Umschlag bei Schiff und Bahn

Krefeld Der Hafen hat sich zur stabilen Größe für die Stadt entwickelt. Erneut schreibt die Gesellschaft schwarze Zahlen. Der Güterumschlag kletterte von 5,2 auf 5,5 Millionen Tonnen. Das Plus resultiert sowohl aus dem Bereich Binnenschifffahrt als auch von der Hafenbahn.

Zehn Schiffe täglich haben übers Jahr im Rheinhafen für einen Güterumschlag von 3,54 Millionen Tonnen gesorgt. Das sind gut 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Noch deutlicher ist der Anstieg beim Güterumschlag der Hafenbahn mit plus 7,2 Prozent. 1,99 Millionen Tonnen wurden auf dem Gleis transportiert. Der Gesamtumschlag stieg von 5,2 auf 5,5 Millionen Tonnen. Unterm Strich steht ein Gewinn von rund 1,3 Millionen Euro. Diese Eckdaten stellten die beiden Hafen-Geschäftsführer Elisabeth Lehnen und Christoph Carnol am Mittwoch in Uerdingen vor.

Der Geschäftsführung des Hafens ist Nachhaltigkeit mit den Aspekten Ökonomie, Soziales und Ökologie wichtig. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang der Steigerung der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber zu und die damit verbundene zeitnahe Gewinnung von Fach- und Führungskräften, die innovative Anbindung an das regionale und überregionale Hinterland, Digitalisierung sowie die Umsetzung eines Masterplans Infrastruktur für den Hafen.

Hauptaugenmerk legen die beiden auf den Ausbau des Hafens als so genannten trimodalen Standort. Das heißt das Zusammenführen der Verkehrswege Wasser, Gleise und Straßen. Dabei nimmt der Hafen die Ertüchtigung alter Gleise und die Inbetriebnahme stillgelegter Gleise ins Visier. Ferner werde geprüft, ob sich in Abschnitten eine Zweigleisigkeit lohne. Hinzu kommt die Modernisierung des Maschinenparks, die Digitalisierung der Prozesse und die Schulung der Mitarbeiter. Zwei generalüberholte Rangierlokomotiven sind bereits neu angeschafft. Nachhaltigkeit sei ein wichtiges Thema, erklärte Carnol. Hybrid-Lokomotiven seien eine Option. „Wir müssen nicht als kleiner Hafen Vorreiter spielen, sondern beobachten, wie sich diese Technik bewährt und durchsetzt“, sagte der 53-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die beiden Verantwortlichen nehmen sich in ihren Forderungen und Wünschen an die Politik sehr zurück. Was die Südanbindung des Hafens und dessen Erweiterung auf Meerbuscher Gebiet anbetreffe, sei es Sache der politischen Gremien hüben wie drüben das zu thematisieren. Lehnen und Carnol blicken auf das derzeit Machbare. Der Bau des Kreisverkehrs Floßstraße sei eher fertiggestellt worden als geplant, und auch für die weiteren Infrastrukturverbesserungen sind sie optimistisch. Dazu zählen die Ertüchtigung der Rheinbrücke in welcher Form auch immer und die Umbauten an der Mündelheimer Straße mit neuen Kreisverkehren.