Verkehrsinfrastruktur : Hafen bekommt Zuschuss zur Gleis-Erneuerung

Verkehrsminister Hendrik Wüst überreicht an Elisabeth Lehnen, Geschäftsführerin des Hafens Krefeld, die Förderbescheide. Foto: Ministerium/VM/Andreas Bischof

Krefeld (RP) Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Projekte von nicht bundeseigenen Eisenbahnen: Verkehrsminister Hendrik Wüst hat fünf Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 1.161.000 Euro übergeben. Zu den Empfängern gehört auch die Hafen Krefeld GmbH & Co.

KG. Die Schienen der nicht bundeseigenen Bahnen schließen die Industrie- und Gewerbegebiete sowie Logistikstandorte an die Hauptstrecke der Deutschen Bahn an und helfen, tausende von Lkw-Fahrten zu vermeiden. So holen wir langfristig Güter von der Straße auf die Schiene“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst bei der Übergabe der Förderbescheide.

Im Hafen Krefeld unterstützt das Land die Erneuerung von gut einem Kilometer Streckenlänge auf mehreren Abschnitten mit 211.000 Euro. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen über 500.000 Euro. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG erneuert Gleise im Bereich der Hafenstraße in Krefeld (Linn), im Rangierbezirk im Hafen (Uerdingen) und an einem Bahnübergang im Rangierbezirk Bahnhof Krefeld Ost-Hafen. Elisabeth Lehnen, Geschäftsführerin, freute sich über die Zuwendung des Landes. Lehnen: „Mit diesen Fördermitteln des Landes komplementär zur Bundesförderung können wir Teile unserer Hauptbetriebsgleise erneuern. Damit wird erneut ein Zeichen gesetzt für den Schienengüterverkehr. Diese Investitionen sind notwendig, um den Anforderungen unserer Kunden langfristig gerecht werden zu können. So können wir auch zukünftig eine Infrastruktur zur Aufnahme erhöhter Transportmengen zur Verfügung stellen.“