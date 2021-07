Trailerport in Krefeld : Bau des Kreisverkehrs Floßstraße wurde 50 Prozent teurer als geplant

Die Anbindung des vorgesehenen Hafenbahnhofs in Linn (Trailerport) muss verschoben werden. Die Planer sind noch nicht so weit. Die FDP warnt vor Lkw-Schleichverkehr.

Die Nachricht dürfte in der benachbarten Stadt Meerbusch erneut für Ärger sorgen: Der Komplettausbau der Nordanbindung für den Rheinhafen verzögert sich weiter – und er wird teurer. Laut Freie Demokraten steigen allein die Kosten für den Ausbau der Kreuzung Floß- mit Düsseldorfer Straße zum Kreisverkehr um mehr als 50 Prozent von 1.085.000 Euro auf 1.641.000 Euro. Das weitere Aufschieben der Endausbaustufe des Vorhabens hat in Meerbusch zur Folge, dass die Zulieferer des Hafens weiterhin mit ihren Lastwagen die für Güterverkehr mit mehr als 7,5 Tonnen gesperrte Ortsdurchfahrt Lank-Latum nutzen werden. Doch auch für die Erreichbarkeit des Krefelder Hafens und die Anbindung des Trailerports (Hafenbahnhof) hat die Verschiebung nachteilige Folgen in der Erreichbarkeit. Darauf machte die FDP am Freitag aufmerksam.

Die Komplikationen seien im Zusammenhang mit dem geplanten Trailerport in Linn zu sehen. Der Hafen plane auf dem Grundstück hinter der Carl-Sonnenschein-Straße einen Trailerport (Umschlagbahnhof für Waren von der Schiene auf die Straße und umgekehrt). Die Zuwegung des Trailerports solle parallel zur Bundesstraße 288 unterhalb der Floßstraße und mit Anschluss an den Kreisverkehr Floßstraße/ Düsseldorfer Straße erfolgen. Eine Beteiligung an den Kosten der Zuwegung durch die Stadt Krefeld sei dem Hafen zugesagt worden, berichtete Joachim C. heitmann, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion. Die Baumaßnahme stehe in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Vorplanung des Hafens. Diese Planungen seien noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Stadt hieran anknüpfen könnte. Aufgrund dessen werde in diesem Jahr nicht damit gerechnet, dass für das Vorhaben kassenwirksame Auszahlungen realisiert würden, so dass im Haushalt der Stadt Krefeld bereitgestellte Gelder an anderer Stelle herangezogen werden könne. Stattdessen sei beabsichtigt, die Maßnahme in den Folgejahren neu zu etatisieren. „Diese Information ist insofern bemerkenswert, als der Trailerport für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Hafens eine eminente Bedeutung hat. Wir hoffen, dass die Planung für den Trailerport weiterverfolgt wird, ebenso aber auch dessen Erschließung über die neue Zuwegung parallel zur Bundesstraße 288“, erklärte Heitmann. Denn ohne die Zuwegung würden Verkehre zum und vom Trailerport innerörtliche Straßen überlasten, was für die Anwohner unzumutbar wäre, sagte er. So denken auch die Meerbuscher im ans Stadtgebiet Krefeld grenzenden Stadtteil Lank-Latum.