Musik in Krefeld : Ein Messias voller Strahlkraft in St. Josef

Krefeld Die Kirche St. Josef platzte aus allen Nähten: Die Aufführung von Händels Oratorium „Messiah“ in englischer Originalsprache war schon lange im Vorfeld ausverkauft. Sänger und Musiker begeisterten das Publikum vollends.

Schon eine Woche vor dem Auftritt war das traditionelle Adventskonzert des „Crescendo Chores“ in der Kirche St. Josef, Südstraße, restlos ausverkauft. Die Nachfrage war so groß, dass es sogar eine zweite Aufführung hätte geben können. So war denn die Kirche lückenlos gefüllt. Zu erleben war – nach achtjähriger Pause – Georg Friedrich Händels Oratorium „Messiah“, also gesungen in der englischen Originalsprache.