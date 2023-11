Weihnachtskonzert in Krefeld Der Sängerbund lädt singende Polizistinnen ein

In diesem Jahr wird die markante Bassstimme des in New York geborenen Opernsängers Edmund Toliver in Solopartien und zusammen mit dem Chor erklingen. Toliver hat Wagner-Opern an diversen Opernhäusern in Europa, Amerika und Asien gesungen. Seine Gesangskarriere in Europa startete er an der Wiener Staatsoper. Gastspielverträge führten ihn unter anderem an die Züricher Oper, die Deutsche Oper Berlin, das Théatre du Chatelet in Paris, die Bayerische Staatsoper München, die Netherlands Oper, sowie das Grand Theater der Genfer Oper und an die De Munt Oper in Brüssel.