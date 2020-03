Wirtschaftsförderung : Gutschein-Aktion soll den Krefelder Einzelhandel retten

Christoph Borgmann und Eckart Preen zeigen die Gutscheine. Foto: Wirtschaftsförderung Krefeld

Krefeld Wirtschaftsförderung und Werbegemeinschaft setzen sich gemeinsam dafür ein, die Einzelhändler in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen.

Von Bärbel Kleinelsen

Unter allen Branchen, die in Krefeld und anderswo in erheblichem Maße unter den Auswirkungen der Corona-Krise zu leiden haben, ist seit der behördlich verordneten Schließung fast sämtlicher Geschäfte Mitte dieser Woche der Einzelhandel besonder stark betroffen. So ist nicht nur die Dauer der Schließung derzeit nicht absehbar, sondern viele Kunden werden noch stärker als zuvor auf Online-Kanäle ausweichen und das vielleicht auch in Zukunft beibehalten.

„Dem sollten wir zumindest hier in Krefeld etwas entgegensetzen“, überlegten Experten der Wirtschaftsförderung (WFG) und erinnerten sich an das letzte Gespräch mit der Werbegemeinschaft und an den „Krefelder Geschenkgutschein“. Dieser lässt sich in verschiedenen Stückelungen erwerben und kann bei rund 50 verschiedenen Geschäften der Krefelder Innenstadt eingesetzt werden.

Die WFG hat der Werbegemeinschaft die Abnahme von Geschenkgutscheinen im Gegenwert von 10.000 Euro zugesagt und wird daher 250 Gutscheine im Wert von jeweils 40 Euro verlosen. „So trostlos ein Gang durch die Fußgängerzone momentan ist: Es wird ein Leben nach Corona geben, und dann wird der Einkaufsbummel in Krefeld wieder richtig Spaß machen – und mit einem 40-Euro-Gutschein in der Tasche noch ein bisschen mehr“, sagt WFG-Geschäftsführer Eckart Preen.

„Wir freuen uns sehr über diese Initiative und die wertvolle Unterstützung in schwierigen Zeiten und werden auch über die Gutscheinaktion hinaus unseren Kundinnen und Kunden nach dem Ende der Krise sicher wieder ein positives Einkaufserlebnis in unseren Mitgliedsbetrieben und der Krefelder City bieten“, betont Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, und fügt hinzu, dass „selbstverständlich jederzeit neue Einzelhändler der Werbegemeinschaft und dem System des Krefelder Geschenkgutscheins beitreten können“.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden ab 18 Jahren, die bis zum 11. April eine Mail mit dem Begriff „Krefelder Geschenkgutschein“ in der Betreffzeile an die Adresse Gutscheinaktion.Krefeld@wfg-krefeld.de senden. Alle Gewinner werden per Mail angeschrieben. Pro Person kann nur ein Gutschein gewonnen werden.