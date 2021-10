Handel in Krefeld : Zwei Geschäftseröffnungen an der Königstraße

Cornelia Katharina Paetz verkauft in ihrem Laden Deko und Wohnaccessoires. Sie wollte unbedingt in Krefeld eröffnen, sagt sie. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Es ist ein positives Signal für die Innenstadt. Ein Modegeschäft und ein Wohnaccessoire-Laden haben neu eröffnet. „Die City ist besser als ihr Ruf“, sagt Alexander Werner. Corona erfordere neue Konzepte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Die Krefelder Innenstadt ist besser als ihr Ruf, davon sind Unternehmer überzeugt, die jetzt neue Geschäfte an der König- und Hochstraße oder anderswo in der City eröffnen. Zwei Vertreter, die unlängst neu gegründet haben, sind Schinke Couture und Cornelia Katharina Paetz.

Schinke eröffnete am Freitag ein neues Modegeschäft an der Königstraße. Unmittelbar daneben liegt der Deko-Laden von Paetz. Sie hat bereits im August eröffnet. „Als ich bei der Bank vorgesprochen habe, da hieß es dort zunächst, man würde mich unterstützen, wenn ich in Kempen oder so eröffnen würde. In Krefeld aber nicht. Ich habe aber gesagt ‚Ich bin Krefelderin, ich war hier oft einkaufen, ich glaube an die Stadt und will meinen Beitrag genau hier leisten‘“, erzählt sie. Die Bank habe sich schließlich vom guten Konzept der Unternehmerin überzeugen lassen.

Storemanager Pedro Morais Storemanager und die Inhaber Alexander Werner und Wolf Schinke (vl.) im neuen Modegeschäft. Foto: Lothar Strücken

Info Neue Konzepte durch Corona Neue Geschäfte seien heute sehr viel kreativer und flexibler, als noch vor der Pandemie, davon sind die Gründer überzeugt. Die Pandemie sei selektiv gewesen und habe vor allem Digitalisierung und neue Verkaufskonzepte gefördert, sagen die Unternehmer. Dieser Trend werde auch weiter gehen, ist Alexander Werner überzeugt. Der Verkauf müsse zunehmend auch digital erfolgen. Auch neue Verkehrskonzepte und mehr Eigeninitiative der Händler beim Thema Sauberkeit und Aufenthaltsqualität seien große Themen.

Unmittelbar neben ihrem Laden für Wohnaccessoires, liegt die neue Filiale von Schinke. „Wir haben dort aber ein etwas anderes Konzept, als in unserem Stammgeschäft an der Marktstraße. Wir haben hier nur das britische Label ‚House of Cavani‘, das durch eine Netflix-Serie über Gangs of Birmingham bekannt wurde. Das Label hat mittlerweile ein sehr breites Spektrum vom dreireihigen Anzug bis zum Mantel oder verschiedenen Jacken. Der Clou sind Anzüge für Vater und Sohn im gleichen Stil. Die gibt es schon für null bis Dreijährige“, erzählt Schinke-Mitinhaber Alexander Werner.

Die Innenstadt sieht auch Werner als durchaus besser als ihren Ruf. „Es wird viel gemeckert, aber ich denke, die GSAK bei der Reinigung, das Stadtmarketing und andere Institutionen wie die IHK, machen einen guten Job. Seit der Brandrede von Chrisoph Borgmann vor einigen Wochen, die auch mediale Beachtung fand, habe ich auch das Gefühl, dass die Situation des Bettelns besser wurde“, stellt er fest.

Das neue Geschäft sei dabei auch in mancher Hinsicht ein Experiment. „Da unser Label aus Großbritannien ist, haben wir einige Probleme mit dem Brexit. Einige Kisten liegen aktuell beim Zoll in den Niederlanden. Aber das lässt sich alles lösen“, erzählt Wolf Schinke, auch er einer der Eigentümer. Der Laden ist, gerade im Kontrast zu den hochwertigen Waren, eher alternativ eingerichtet. Regale und Tische sind nicht aus Holz oder gar Kunststoff, sondern aus Karton. „Das ist erst einmal ein Versuch, aber ich finde, es sieht durchaus gut aus und ist ein Statement für Nachhaltigkeit“, erläutert Werner.

Führen soll den neuen Laden Pedro Morais. „Ich habe in dieser Funktion bereits in anderen Geschäften gearbeitet und freue mich auf die neue Aufgabe. Ich denke, Krefeld bietet viele Möglichkeiten“, sagt er.

Die Filiale soll dabei auch das gesamte Servicesprektrum von Schinke in Anspruch nehmen können. „Wir haben ja eine eigene Änderungsschneiderei. Die können natürlich auch Kunden des neuen Ladens in Anspruch nehmen“, sagt Werner.

Bei Paetz, gleich nebenan, gibt es vor allem Dekorationsartikel. Die Unternehmerin arbeitete 30 Jahre im Marketing und wollte nun einen neuen Weg gehen. „Ich wollte eigentlich vor allem eine skandinavische Ausrichtung haben. Aber durch Corona gab es hier Lieferprobleme und so habe ich mein Sortiment ausgeweitet. Das hat sich total ausgezahlt“, erzählt sie. Jeden Sonntag gehe sie neue Waren einkaufen und böte diese dann in der folgenden Woche an. „Ich verbreite das dann jedesmal über Instagram. Hier habe ich zwar ‚nur‘ 300 Follower, habe aber mit jedem Post eine Reichweite von um die 2000 Leute. Wenn davon nur jeder Zehnte mal rein schaut, dann ist alles super“, erzählt sie.

Das habe in den ersten Monaten hervorragend geklappt. „Die erste Zeit ist auch vom Umsatz her viel besser gelaufen, als ich mir das je hätte erträumen lassen. Der Schritt, in Krefeld zu eröffnen, hat sich in den ersten Monaten total gelohnt“, erzählt sie. Schon jetzt habe sie eine große Stammkundschaft. „Ich probiere neue Artikel meist zunächst mit geringen Stückzahlen. Aber viele Kundinnen sind am Montag direkt im Laden und rufen „Ich!““, erzählt sie lachend.

Die Königstraße sei eine sehr gute Adresse. „Für die Bank war es eine Vorgabe. Wenn Krefeld, dann nur hier“, erzählt sie. „Erst war meine Reaktion, dass das viel zu teuer sei, aber ich habe mit meiner Verpächterin eine gute Vereinbarung gefunden. Bislang bin ich hochzufrieden“, zieht sie eine gute Zwischenbilanz.