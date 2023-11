Statistikamt liefert Analysen für 2021 Gutes Gründerklima in der Stadt Krefeld

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Die Stadt Krefeld war im Jahr 2021 ein sehr gutes Pflaster für Unternehmensgründungen. Hinter Düsseldorf, Köln und Bonn entfielen in der Seidenstadt auf 10.000 Einwohner gerechnet mit 34,8 Neugründungen die viertmeisten in den kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens. In der Landeshauptstadt waren es 54,1, in Köln 45,6, in Bonn 35,0 und im Landesdurchschnitt 28,5. Das ist aus den neuen, jetzt veröffentlichten Zahlen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT:NRW) zu lesen.