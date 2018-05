Krefeld: Gutachter will südliche Hochstraße wieder für den Verkehr öffnen

Krefeld "Der Handel ist nicht das Highlight, welches die Krefelder Innenstadt nach vorne bringt", sagt Sebastian Otto, Experte für Städtebau. Die Politik fordert auf offene Fragen konkrete Antworten.

Der südliche Bereich der Hochstraße steht vor einem massiven Umbruch - wenn die Prognosen des von der Verwaltung beauftragten Planungsbüros Junker und Kruse für die Innenstadt stimmen. Das ist ein erstes Ergebnis eines Zwischenberichts, den Sebastian Otto, Experte für Städtebau bei dem Dortmunder Planungsunternehmen, jetzt der Krefelder Politik vorstellte. Den künftigen Schwerpunkt des Einzelhandels sieht Otto nur noch im Karree Rheinstraße, Hochstraße, Königstraße. "Das ist die 1-A-Lage und damit das Herzstück der City, in dem der Einzelhandel geschützt werden sollte", so der Planer. Kritisch setzt er sich mit dem Leerstand im Umfeld dieses Bereichs auseinander. Vor allem für den südlichen Teil der Hochstraße könnte er sich "Veränderungen vorstellen". Otto: "Hier gibt es viele Fragezeichen." Er will einerseits eine Öffnung für den Verkehr nicht ausschließen, andererseits würden "kleine, nicht störende Gewerbebetriebe" an dieser Stelle möglich sein. CDU-Ratsherr Jürgen Wettingfeld wollte hierzu wissen, was er sich unter "kleinen, nicht störenden Gewerbebetrieben" vorzustellen habe. "Werden Sie mal konkret", forderte der Politiker vom Planer. "Was meinen Sie damit genau? Sie haben doch auch schon für andere Städte entsprechende Konzepte erstellt." - Eine Antwort blieb der Experte schuldig. Ähnliches galt für die "kleinen Kulturachsen im Umfeld des Kaiser-Wilhelm-Museums", die Otto in seinem Konzept anregte. Auch in diesem Punkt räumte er ein, das am Gesamtpaket noch nachgearbeitet werden müsse.

Deutlicher wurde der Ingenieur bezüglich des Umfeldes von Theaterplatz und Seidenweberhaus. So seien mit Blick auf einen möglichen Abriss der Veranstaltungshalle das Theater und die Mediothek "als Kulturpool enger an die Innenstadt" anzubinden: "An dieser Stelle ist alles, was Frequenz in die City bringt, positiv zu bewerten. Das gilt vor allem mit Blick auf die sinkenden Einzelhandelszahlen. Wohnen und Dienstleistung kann ich mir hier vorstellen, von weiteren Geschäften im Erdgeschoss einer möglichen Neubebauung rate ich dingend ab. Der Handel ist nicht das Highlight, welches die Krefelder Innenstadt nach vorne bringt." Dass an dem Papier, das die Verwaltung bei dem Dortmunder Planungsunternehmen bestellt hat, noch einmal kräftig nachgearbeitet werden muss, stellte Wettingfeld, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, unmissverständlich klar. "Es ist nichts Neues, was uns hier vorgestellt wird. Wir erwarten konkrete Hinweise. Reine Schlagworte wie ,Kulturachse' helfen nicht. Was sind die Werkzeuge, wo sind die Handlungsfelder, das wollen wir für Krefeld wissen. Mit dem derzeitigen Zustand des Gutachtens bin ich nicht sehr glücklich. Das bringt bisher nichts." Ähnlich argumentierte SPD-Ratsherr Jürgen Hengst, planungspolitischer Sprecher seiner Fraktion: "Die Entwicklung der südlichen Hochstraße bis zum Neumarkt ist ein spannender Punkt. Aber es stellt sich doch die Frage, wie man in der Innenstadt mit zurückgehendem Einzelhandel umgehen will? Wir erwarten als SPD Entscheidungshilfen. Wie setzt eine Stadt mögliche Planungsvorstellungen um, wenn ihr außer angrenzenden Straßen und Plätzen derzeit keine Immobilien gehören? Welche Instrumente hat die Stadt eigentlich, um hier zu reagieren?"