Umweltschutz : Grundwasser: SWK-Fördermenge geht zurück

Krefeld Der Bedarf ist seit 30 Jahren rückläufig: Seit 1990 sank die geförderte Menge Grundwasser der Stadtwerke von 17,5 Millionen auf zuletzt 12,3 Millionen Kubikmeter. Naturschützer sehen die Fördermengen dennoch kritisch.

Der zweite Sommer in Folge ist lang und trocken: Viele Städte und Kreise fordern ihre Bevölkerung auf, Wasser einzusparen. Aktuell sorgt sich der Kreis Viersen ums Ökosystem. Niedrige Wasserstände, auch und gerade beim Grundwasser. Nur wenige Kilometer weiter östlich gibt Stadtwerke-Vorstand Kerstin Abraham Entwarnung: „Krefeld hat solche Probleme nicht. Wir gewinnen unser Trinkwasser zu 100 Prozent aus dem Grundwasser. Und davon, das belegen unsere Messungen über Jahrzehnte, haben wir mehr als benötigt wird.“

Damit reagiert die SWK-Chefin offenbar auf Befürchtungen der Naturschützer. Die hatten vor einigen tagen erklärt, dass Grundwasser „in Krefeld und am Niederrhein bislang im Überfluss vorhanden“ gewesen sei. Klimawandel, lange Trockenheitsperioden und zunehmende Starkregenereignisse, die zu oberflächigem Abfluss führen, seien jedoch geeignet, die Bildung neuen Grundwassers zu behindern. Auf Dauer gerate das Gleichgewicht aus dem Lot. Schon heute seien in Krefeld Grenzen erreicht. Und gleichzeitig würden immer größere Grundwasserentnahmen genehmigt. „Das muss unbedingt ein Ende haben“, erklärte Angelika Horster vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Krefeld im Gespräch mit unserer Redaktion.