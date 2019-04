Grundstücksmarktbericht : Grundstücksmarktbericht der Stadt kostenlos abrufbar

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat 758 Kauffälle für Eigentumswohnungen ausgewertet.

(RP) Die Daten des Grundstücksmarktes in Krefeld aus dem vergangenen Kalenderjahr wurden in der Sitzung des Gutachterausschusses für Grundstückwerte vorgestellt. Nun sind sie auch öffentlich verfügbar. Wegen zunehmender Nachfrage nach Vergleichspreisen für Eigentumswohnungen hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld erstmals auch insgesamt 758 Kauffälle aus den Jahren 2014 bis 2018 ausgewertet und daraus ein Modell zur Ableitung dieser Vergleichspreise zur Verfügung gestellt. Mit Angabe des Stadtbezirks und der Auswahl von verschiedenen Faktoren wie Wohnungsalter, Wohnfläche, Wohnlage und Ausstattung lassen sich nun die Vergleichspreise für Eigentumswohnungen wesentlich besser ermitteln.