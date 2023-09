NRW im Vergleich am schlechtesten Größe von Krefelder Schulklassen deutlich überm NRW-Schnitt

Innerhalb nur eines Schuljahres sind die Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen um 2,5 Prozent gestiegen – die Zahl der errechneten Vollzeitstellen von Lehrkräften jedoch nicht. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Klassengrößen, wie das Landesamt für Statistik in der vergangenen Woche mitteilte. Auch für Krefeld sieht es nicht gut aus, denn die Klassengrößen toppen hier in einigen Schulformen noch einmal den Landesschnitt. Besonders problematisch sieht es an den Grundschulen aus.