Nach Surfpark-Eklat : Grüne wollen weiter mit Althoff kooperieren

Analyse Krefeld Nach dem Austritt von Björna Althoff aus der Grünen-Fraktion müssen die Ausschüsse neu besetzt werden. Die Grünen sortieren dazu ihr Personal im Klimaausschuss neu.

Die Grünen-Fraktion will auch künftig eng mit der aus der Fraktion ausgetretenen Klimaaktivistin Björna Althoff zusammenarbeiten. Dies geht aus einer Mitteilung der Fraktion hervor, in der es um eine personelle Neuaufstellung der Grünen im Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft, kurz Klimaausschuss genannt, geht. Die Mitteilung hat es in sich.

Aufhorchen lässt eine Formulierung, die die Nähe zu Althoff anklingen lässt: Althoff habe in der Fraktion zum Thema Klimaschutz „wertvollen Input geleistet, und wir bauen darauf, dass dies auch in Zukunft so sein wird, wenn sie die Entscheidung trifft, als Einzelvertreterin mit Rede- und Antragsrecht in Klimaausschuss vertreten sein zu wollen. Von ihr eingebrachte Anträge, die von uns als zielführend und umsetzbar bewertet werden, werden weiterhin unsere Zustimmung finden.“ Der Hintergrund ist zunächst ein formaler: Althoff verliert die Ausschusssitze, die sie als Mitglied der Grünen-Fraktion besetzt hatte. Als fraktionslose Einzelvertreterin kann sie dann einen Ausschuss auswählen – es gibt keinen Zweifel, dass sie den Klimaausschuss wählt. Der in der Mitteilung formulierte Vorbehalt „wenn sie diese Wahl trifft“ ist pure Etikette – Müller weiß sicher, dass Althoff nicht plötzlich zur Schulpolitikerin oder sonstwas wird.