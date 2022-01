Planung am Elfrather See : Grüne stellen sich nach Prüfung gegen den Surfpark

Planung am Elfrather See

Krefeld Nach eingehender Prüfung der mehr als 1000 Seiten umfassenden Gutachten haben sich die Grünen gegen die Offenlage des B-Plan-Verfahrens zum Surfpark am Elfrather See ausgesprochen - auch wenn dieser ein Leuchtturmprojekt hätte sein können.

(RP) Daumen runter für den geplanten Surfpark am Elfrather See, das teilen die Grünen jetzt mit. Man habe alle Gutachten durchgesehen und offene Fragen geklärt. Das Ergebnis ist eindeutig: nach einer „intensiven konstruktiven Diskussion in der Fraktion“ hat man sich gegen die Offenlage des B-Plan-Verfahrens zum Surfpark am Elfrather See ausgesprochen.