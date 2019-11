KR wie Krefeld : Grüne Selbstwidersprüche

Krefeld „Das Stichwort „Klima“ wird zur Allzweckwaffe gegen alles, was sich bewegt: Die Grünen fordern eine „Klimasimulation“ vom Investor der Wallhöfe. Zugleich fordern sie, dass in der Stadt statt „draußen“ gebaut wird.

Die Krefelder Grünen haben es sich in schönster Selbstwidersprüchlichkeit bequem gemacht: Sie fordern Hü, sie fordern Hott, manchmal auch Hühott, immer im Dienst des Klimas, versteht sich. Diese rheinischer Dialektik trägt, wenn sie Mehrheiten im Rat findet, zum Stillstand in Krefeld bei. Der neue grüne Oberbürgermeisterkandidat Thorsten Hansen, der sich gern als Manager mit Wirtschaftssachverstand präsentiert, kann diesen Anspruch – Stand heute – schon mal in die Tonne kloppen.

Der Reihe nach. Gegen neue Siedlungsflächen in den Außenbezirken ziehen die Krefelder Grünen mit dem Argument zu Felde, man müsse Naturflächen schonen und stattdessen Wohnraum in der Innenstadt schaffen; das würde auch klimaschädlichen Verkehr mindern. Nun hat Krefeld einen Investor, der für 23 Millionen Euro mit den Wallhöfen am Westwall ein hochwertiges Wohnquartier schaffen will. Jetzt kommt das neue, grüne Zauberwort im Nahkampf gegen alles, was sich bewegt: Klima. Man brauche, so die Forderung, für das Projekt eine Klimasimulation, um das „Mikroklima“ zu erkunden. So ahnt man grüne Dialektik in Vollendung: Draußen bauen darf man nicht, dafür drinnen aber auch nicht – wegen des Mikroklimas.