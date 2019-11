Kommentar : Grüne Ressentiments

Meinung Krefeld Grünen-Fraktionschefin Heidi Matthias hat im Planungsausschuss deutlich gemacht, was sie über möglich Zuzügler aus Düsseldorf denkt, die in Krefeld ein Haus suchen. Wir kommentieren.

Das Besondere an den Ausführungen von Grünen-Fraktionschefin Heidi Matthias im Planungsausschuss ist die vom Grund ihres Wortsees aufsteigende giftige Blase aus anti-bürgerlichen Ressentiments. Das Feindbild sind Doppelverdiener mit Kindern, die sich ein Haus bauen wollen, angeblich mit Carport und Schottergarten. Das ist so dumpf, so überheblich, so vorurteilsbehaftet, auch: so unlogisch, wenn es um Klimaschutz geht, dass es noch einmal notiert und kommentiert zu werden verdient.

Heidi Matthias schwadroniert in schwer erträglicher Weise über Menschen, Biografien und Lebensentwürfe, von denen diese Gesellschaft lebt, die diese Gesellschaft tragen, geradezu ihr Rückgrat bilden. Unfassbarerweise putzt die grüne Politikerin gerade die Mittelschicht herunter, die in den kommenden Jahren die Wende zur Klimafreundlichkeit hinkriegen soll. Nach den abfälligen Bemerkungen über wohnungssuchende Doppelverdiener mit angeblichem Schottergartenkomplex kann man zynisch zuspitzen: Für die Grünen ist offenbar eine Stadt dann am klimafreundlichsten, wenn sie von Sozialhilfempfängern bewohnt ist, die sich keine Reisen, kein Auto, keinen neuwertigen Wohnraum, erst recht kein Haus leisten können, sondern in Altbauten leben und zu Fuß gehen müssen – Am besten, die Armen bleiben arm, und die Mittelschicht bleibt draußen.

Auch die heimlichen sozialen Ideale dieser Worte wirken wie aus der Zeit gefallen. Favorisieren die Grünen den Alleinverdiener in der Ehe? Hat Matthias da was nicht mitgekriegt? Sollen die Frauen also doch zu Hause bleiben? Oder die Männer? Ist das das grüne Lebensmodell, wonach einer in einer Ehe abhängig bleibt vom anderen und beide zusammen lieber etwas ärmer als etwas wohlhabender sind?

Dieser seltsame Furor gegen Neuzügler auf Haussuche ist vieles auf einmal: zynisch, asozial, investitionsfeindlich, reaktionär und verlogen, weil viele Mittelstandsgrüne genau den Lebensentwurf leben, dem Matthias offenbar über die Bauplanung in Krefeld den Garaus machen will.

Es bleibt bei dem Befund: Die Grünen müssen sich dringend sortieren. Mit diesen Ressentiments verliert die Partei den Anspruch, ernst genommen zu werden. Und sie sind für Krefeld gefährlich. Wenn hier niemand mehr willkommen ist, sei es ein Investor, seien es Neubürger, wird Krefeld zurückfallen. Duisburg und Mönchengladbach arbeiten mit Hochdruck an neuen Baugebieten. Sollen allein dorthin der Wohlstand, all die positive bürgerliche Energie fließen, die jede Stadt zur Stärkung eines Gemeinwesens braucht?

