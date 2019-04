Fragebogen-Aktion : Grüne wollen Kataster für Künstler-Ateliers aufstellen

Krefeld Der Verkauf von Immobilien mit Künstlerateliers sorgt die Mieter. Einige haben bereits die Kündigung bekommen.

(sti) Ein Künstler ohne Atelier hat es schwer. Das wissen auch die Grünen im Rat der Stadt Krefeld. Aktuelle Entwicklungen wie der offenbar bevorstehende Verkauf der historischen Im-Brahm-Brotfabrik und die erfolgte Veräußerung einer Hinterhofimmobilie an der Blumenstraße hätten das Atelierthema in den Fokus gerückt, erklärte Heidi Matthias, Vorsitzende der Fraktion der Grünen. Die betroffenen Künstler machten sich Sorgen um ihre Räumlichkeiten.

Die Grünen wollen nun wissen, wie es derzeit um die Ateliersituation für bildende Künstler in Krefeld bestellt ist. „Bei uns haben sich in der Vergangenheit verschiedene Künstlerinnen gemeldet, die große Schwierigkeiten haben, ein bezahlbares Atelier in Krefeld zu finden. Dem wollen wir nachgehen“, sagte Heidi Matthias.