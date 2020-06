Pläne fürs Jugendstil-Stadtbad Krefeld : Grüne wollen Freischwimmer an die Stadt binden

Krefeld Die Aussichten der Freischwimmer, die anvisierten Projektmittel aus dem Topf „Initiative ergreifen“ zur Ertüchtigung des Geländes zu erhalten, seien offensichtlich sehr gut, sagen die Grünen.

Die verbindliche Absicht der Stadt Krefeld, mit dem Verein Freischwimmer bei der Entwicklung und Nutzung des historischen Stadtbades an der Neusser Straße zusammenarbeiten zu wollen, soll der Stadtrat auf Wunsch der Grünen beschließen. Das teilte Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias am Mittwoch mit. Unabhängig von den in der Machbarkeitsstudie des Büros Kolb Ripke dargelegten drei Nutzungsvarianten fordern die Grünen die dauerhafte Einbindung des Vereins Freischwimmer in den weiteren Entwicklungsprozess. Damit würde dem Verein der Einstieg in den Qualifizierungsprozess mit dem Heimatministerium ermöglicht, dessen Ziel die Erlangung von Fördermitteln ist. „Uns ist es wichtig, dass diese Absichtserklärung des Rates jetzt so bald wie möglich beschlossen wird,“ so Matthias. Die Aussichten der Freischwimmer, die anvisierten Projektmittel aus dem Topf „Initiative ergreifen“ zur Ertüchtigung des Geländes zu erhalten, seien offensichtlich sehr gut. Die Referentin des Ministeriums sei äußerst angetan vom Konzept, aber auch von der bemerkenswert kreativen, klugen und realistischen Herangehensweise der Freischwimmer gewesen, berichtete Matthias. Bei dem Gelände, auf dem die Freischwimmer agieren wollen und auch schon seit einem Jahr arbeiten, handelt es sich im Übrigen in der Hauptsache um das Außengelände mit den beiden Schwimmbecken sowie den nicht denkmalgeschützten Anbau, in dem die Umkleidekabinen und die Aufbewahrung der Kleidung untergebracht waren. „Wir begrüßen sehr die Bestrebungen des Vereins, dieses Außengelände nicht zu versiegeln beziehungsweise durch eine Tiefgarage zu zerstören, sondern stattdessen zu einem Naherholungsraum herrichten zu wollen“, so Matthias. Als besonders wichtig bezeichnet Oberbürgermeisterkandidat Thorsten Hansen deshalb den Ausschluss privatwirtschaftlicher Interessen in diesem Außenbereich, damit die grüne Lunge erhalten und für die Menschen frei zugänglich bleibe. „Die bestehenden Pläne für diesen Freibadpark wie Gemüsegarten, Begrünung der Gebäudefassade, Aquapooining und multifunktionale Nutzung begeistern uns sehr“, so Hansen.