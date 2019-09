Kommunalpolitik : Grüne sammeln Ideen fürs Wahlprogramm

Beim Kommunalkonvent der Grünen diskutierten die Teilnehmer über künftige politische Ziele für die Stadt Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Kommunalkonvent der Grünen am Wochenende erarbeitete Schwerpunkte für die anstehenden Wahlen. Die Ratsfraktion sucht Aktive für die Basisarbeit. In der Spitze diskutierten 40 Teilnehmer über politische Ziele.

Nach zwei arbeitsreichen Tagen stellten Teilnehmer des von den Grünen initiierten Kommunalkonvents am vergangenen Samstag ihre Ergebnisse vor. In fünf Workshops erarbeiteten interessierte Bürger – auch ohne Parteibuch – gemeinsam Schwerpunkte für die Kommunalpolitik der Grünen, um Impulse für konkrete Themen und Maßnahmen für das Wahlprogramm im nächsten Jahr und darüber hinaus zu bestimmen. Die Arbeitsgruppen behandelten die Themen Mobilitätswende, Ökologische Stadtentwicklung, Soziales und ökologisches Wirtschaften, Bildung und Jugend sowie Umwelt- und Naturschutz und Landwirtschaft.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden in der Abschlussveranstaltung am Samstagmittag, moderiert vom Parteivorsitzenden Karsten Ludwig, mit je drei Schlagworten von einem Mitglied der jeweiligen Arbeitsgruppe auf den Punkt gebracht.

Ziel der Veranstaltung war es aber ganz deutlich auch, neue Aktive für die Partei zu finden, um den gestiegenen Umfragewerten (die RP berichtete) in den Zeiten des Klimawandels Rechnung zu tragen und mehr Krefelder einzubinden, die mitdenken und auch „Lust an der Verantwortung haben“, wie Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws sagt. Es bestehe Bedarf an kompetenten Mitarbeitern für Ausschüsse, aber auch Kandidaten für den Bezirk oder Rat werden gebraucht.

„Am ersten Tag waren mehr als 40 Personen anwesend,“ berichtet Schauws; sie sei froh, dass sich so viele interessierte Bürger eingefunden und mitgearbeitet hätten, Personen, „die sich zu den Grundsätzen der Partei bekennen, die aber nicht unbedingt auch Mitglied der Grünen sein müssen.“ Als Beispiel nennt sie Karl-Heinz Renner, der über Jahre aktiv mitgearbeitet hatte, ohne Parteimitglied gewesen zu sein. Sie hätte sich jedoch mehr Frauen unter den Anwesenden gewünscht, denn „wir suchen explizit auch Frauen,“ macht die frauenpolitische Sprecherin in der Bundesfraktion deutlich, da diese nach wie vor unterrepräsentiert seien, wenn auch ein Anstieg des Frauenanteils in ihrer Partei von unter 40 auf 44 Prozent auf Bundesebene zu verzeichnen sei.

Eine Teilnehmerin aus Lindental, die bisher noch nicht politisch aktiv war, hat sich aufgrund des Workshops entschieden, nun selber „etwas zu tun“, mitzuarbeiten, „damit Krefeld wieder grüner wird“ und mehr Möglichkeiten für Kinder zur Bewegung an frischer Luft geschaffen werden. Außer ihr hat sich noch der ein oder andere Teilnehmer in eine Liste für die weitere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen eingetragen, denn „dies war ja auch ein Sinn und Zweck dieses Wochenendes“, fasst Schauws zusammen.

Die erste Aufgabe, die Fokussierung auf wenige Stichworte pro Arbeitsgruppe, fiel aufgrund der Komplexität der Themen nicht leicht.

Im Bereich Umwelt- und Naturschutz und Landwirtschaft wurden Umweltbildung für alle, Nachhaltigkeitsstandards für städtische Flächen und als Hauptthema der Baumschutz genannt.

Der Wunsch nach einem Budget für außerschulische Lernorte stand im Bereich Bildung und Jugend im Vordergrund. Außerdem sei im Sinne der Partizipation ein Jugendlicher in jedem städtischen Ausschuss wünschenswert.

Thorsten Hansen nannte für die Arbeitsgruppe soziales und ökologisches Wirtschaften die Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit einer konkreten Quote, wie beispielsweise in Münster; das Gründerzentrum im Stadtbad, die Gründung eines Wirtschaftsportals mit leichterem Zugang zu Informationen für Jugendliche.

Zentrale Inhalte der ökologischen Stadtentwicklung stellen die klimafreundliche Mobilität und Begrünung und die Stärkung der Krefelder Identität dar.

Zum Thema Mobilitätswende, präsentiert von Jörg Thiele, wurde vorgeschlagen, sich Input aus den Niederlanden holen, um nicht „das Rad neu zu erfinden“, und den klimaneutralen Individualverkehr attraktiver zu machen.