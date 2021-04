Verkehrspolitik in Krefeld : Grüne fordern zügige Umsetzung des Mobilitätskonzepts 2030+

Krefeld Kritisch sehen die Grünen nach wie vor, dass an Straßenerweiterungen wie Südumgehung Fischeln und Nordumgehung Schicksbaum festgehalten wird.

Trotz der Kritik begrüßen die Krefelder Grünen den Entwurf des Mobilitätskonzepts 2030+, in dem aus ihrer Sicht viele Maßnahmen enthalten sind, die den Weg zur Verkehrswende ebnen könnten. „Kritisch sehen wir nach wie vor, dass an Straßenerweiterungen wie der Südumgehung Fischeln und der Nordumgehung Schicksbaum festgehalten wird“, erklärte Ratsfrau Ana Sanz gestern.

Ganz grundsätzlich binde allerdings jeder Neubau von Straßen sehr hohe personelle und finanzielle Ressourcen, die sehr viel sinnvoller für den Ausbau von Radwegen, des öffentlichen Nahverkehrs und die Sanierung des maroden städtischen Straßennetzes eingesetzt werden sollten. „Ebenso wenig halten wir vom Neubau teurer Straßenbahnlinien im Außenbereich, mit denen neue Wohn-und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese erschlossen werden sollen“, so Sanz weiter. Hauptziel des öffentlichen Nahverkehrs soll es sein, die Anbindung vorhandener Quartiere in der Innenstadt und in den Stadtvierteln zu verbessern und deren Qualität zu erhöhen.

„Dann aber muss es losgehen“, fordert Sanz. In den Schubladen der Stadt sei kein Platz mehr für nicht realisierte Konzepte. Mit einem Punkt könne sogar schon jetzt begonnen werden: Wenn mehr Grün und mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger in der Innenstadt gewollt sei, brauche es Lösungen, wie der ruhende Verkehr verlagert werden könne. „Genau dafür wollen wir noch in diesem Jahr eine neue Stelle in der Stadtverwaltung, die sich ausschließlich mit diesem Thema und allen damit zusammenhängenden Fragen beschäftigen soll“, so Sanz. Dies reiche von der Umsetzung und Fortschreibung des seit Jahren erstellten Parkraumkonzepts für die Innenstadt bis hin zu Standorten für Quartiersgaragen und der Kooperation zwischen Anwohnern und Gewerbetreibenden, um vorhandene Parkräume besser zu nutzen.