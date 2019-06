Krefeld : Grüne: 6000 Euro Mehrkosten zumutbar

In der Politik stößt der Grünen-Vorstoß, bei Neubauten Gründächer vorzuschreiben, auf breite Zustimmung. Der Immobilienverband kritisiert die Absicht, Zwang auszuüben. Die Grünen kontern: Die Zeit der Freiwilligkeit sei vorbei.

In der Krefelder Politik ist der Vorschlag der Grünen, für Neubauten begrünte Dächer vorzuschreiben, auf breite Zustimmung gestoßen. Nach Kritik des Immobilienbesitzerverbandes Haus & Grund haben die Grünen eingeräumt, dass grüne Dächer im Schnitt mit Mehrkosten bei der Investition und der Pflege verbunden sind – die Partei nannte durchschnittlich 6000 Euro mehr im Vergleich zu einem Ziegeldach. Die Grünen sehen Dach- und Fassadenbegrünung als nachhaltigen Ausgleich für versiegelte Flächen und als Maßnahme zur Abschwächung der Folgen des Klimawandels. Laut Antrag soll für sämtliche Neubauten im Stadtgebiet mit Flach-, Pultdach oder Satteldach mit einer Neigung bis zu 30 Grad eine Dachbegrünung vorgeschrieben werden. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses fand der Vorschlag ausnahmslos breite Zustimmung. Ob eine Durchsetzung per Satzung juristisch möglich ist, soll die Verwaltung nun im Auftrag aller Fraktionen bis zu nächsten Sitzung klären.

„Ich wünsche mir eine Beschäftigung mit der Thematik“, so die Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias einleitend zum Grünen-Antrag für den Planungsausschuss. Bereits seit mehreren Jahren arbeite auch die Verwaltung daran, speziell bei Bauvorhaben von Gewerbeobjekten die Bauherren davon zu überzeugen, dass Dachbegrünung sinnvoll sei; allerdings habe sie keine rechtliche Handhabe. In der Bauordnung gebe es keine Festlegung in der Art, es sei denn man habe eine Satzung. „In Bebauungsplänen, in denen wir eine Satzung festschreiben – wie zum Beispiel in Fischeln Süd-West- haben wir eine Dachbegrünung als zwingend vorgesehen.“ Doch abgesehen von solchen Fällen könne „jeder bauen, wie er lustig ist“. Um dem entgegenzuwirken werde die Verwaltung um Verfahrensvorschläge bei der Durchsetzung gebeten. Per einstimmigem Beschluss erging der Prüfauftrag an die Verwaltung, unter welchen Bedingungen eine Festschreibung dergestalt möglich ist, dass sämtliche Bauprojekte in Krefeld mit einer entsprechenden Satzung zur Begrünung belegt werden können.