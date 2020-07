Krefeld : Grüne: Es gibt keinen Deal mit der SPD zur Oberbürgermeisterwahl

Krefeld Eine grüne Kandidatin gilt als Favorit für das Amt des Umweltdezernenten. In der Politik wird gemutmaßt, es gebe Verarbredungen zwischen Grünen und SPD unter anderem zur Oberbürgermeisterwahl. Nun sagen die Grünen: Es gibt keinen Deal.

Die Krefelder Grünen weisen Spekulationen zurück, es gebe über Personalien und anstehende Dezernentenwahlen Absprachen mit der SPD über eine mögliche Unterstützung des SPD-Amtsinhabers Frank Meyer. „Es gibt keinen Pakt mit irgendwem zur Rats- und Oberbürgermeisterwahl“, erklärte dazu der Krefelder Grünen-Parteichef Karsten Ludwig, „wir kämpfen dafür, dass es unser Kandidat Thorsten Hansen in die Stichwahl schafft und wir eine starke grüne Fraktion im neuen Rat werden. Über die Unterstützung eines anderen Kandidaten in der Stichwahl haben wir uns noch keine Gedanken gemacht und werden nach der Wahl unsere Mitglieder dazu befragen, falls Thorsten Hansen es nicht in die Stichwahl schaffen sollte.“