Krefeld: Grüne fordern mehr Gemeinschaftsprojekte

Krefeld Das Stadtbad im Herzen der Innenstadt bietet nach Meinung der Fraktion gute Voraussetzungen für so einen Ort.

In Krefeld besteht offensichtlich ein weit größerer Bedarf an günstigem, mit einer gemeinschaftsstiftenden Leitidee verbundenen Wohn- und Arbeitsraum als die Alte Samtweberei ihn decken kann. Wartelisten sind ein eindrucksvolles Zeugnis dieses Befundes. Zu diesem Ergebnis kam die Fraktion der Grünen nach einem Besuch vor Ort. Das Grundkonzept ist einfach: Die Bereitschaft, in Form von sogennaten "Viertelstunden" ehrenamtliche Arbeit rund um die Alte Samtweberei zu leisten, wird mit günstigen Mieten belohnt. Auf diese Weise kommen insgesamt mehr als 2400 Stunden freiwillige Tätigkeiten für das Quartier zusammen - erbracht von einer hoch zufriedenen Mietergemeinschaft.

"Das Schöne ist, dass es in unserer Stadt durchaus weitere Objekte gibt, in denen - Wille und Mut vorausgesetzt - ein solches Projekt verwirklicht werden könnte", so die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Heidi Matthias. Zu denken wäre dabei zum Beispiel an die Alte Feuerwache an der Florastraße oder das Stadtbad Neusser Straße. Die vielfältigen freiwilligen Aktivitäten der Urbanen Nachbarschaft Samtweberei seien eindeutiger Beleg dafür, dass es offenbar eine große Bereitschaft gibt, sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl zu einzubringen. "Um für diese Bereitschaft eine Grundlage zu schaffen, braucht es ein markantes Gebäude, in dem Menschen wohnen, arbeiten und sich engagieren können", so die Politikerin.