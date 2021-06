Solidaritätsaktion : Auch Krefeld beteiligt sich an Regenbogen-Aktion der Solidarität

Krefeld Die Grotenburg und ein Bus der Stadtwerke wurden in kurzfristig organisierten Aktionen beleuchtet – als Zeichen der Solidarität mit Homosexuellen.

Wie in vielen Orten hat es auch in Krefeld Solidaritätsaktionen rund um die Regenbogen-Farben gegeben, die als Zeichen der Solidarität mit Homosexuellen und anderen sexuellen Orientierungen gilt. Die Stadt, das Christopher-Street-Day-Komitee (CSD) und das Krefelder Unternehmen Laser-Art haben die Grotenburg in Regenbogenfarben getaucht, wie es auch bei Fußballstadien in anderen Städten wie Köln, Frankfurt, Berlin oder Augsburg als Ersatz für das in München der Fall war. Dort wurde der Plan, das Stadion zu illuminieren, bekanntlich von der UEFA untersagt. „Es war eine ziemliche Hau-Ruck-Aktion. Um 14 Uhr bekam ich einen Anruf, ob es möglich sei, nur die Finanzierung müsse noch geklärt werden. Um 16 Uhr kam dann das OK. Wir waren gerade in unserem zweiten Büro in der Nähe von Koblenz und sind dann im Feierabendstau schnell zurückgefahren. Leider haben wir sogar eine falsche Kiste in der Eile eingepackt und haben so vor Ort noch Kabel und Stecker leihen müssen“, berichtet Jürgen Engel vom Team Laser Art.